Bankveteranen Jan Olsson: ”Hoppa inte runt på för många olika jobb”

Jan Olsson har varit på Deutsche Bank sedan 1988. Han är en veteran i Stockholms finansvärld och har varit frontfigur för Deutsches verksamhet i Norden genom expansioner, kriser och förvärv.



Intervjun sker i början av maj och Jan Olsson har varit fast i karantän i sin lägenhet i London senaste åtta veckorna. Storbritanniens regler kring corona har varit mycket striktare än Sveriges och situationen densamma för alla finansbolag i staden.



– Londons finansbransch har över 1,5 miljoner människor sysselsatta, det är som ett Stockholm. Här har nedstängningen varit mycket värre och jag har varit fast i min lägenhet på ett helt annat sätt än mina kollegor i Norden.

För Jan Olsson är läget kanske inte direkt optimalt. Dagens situation är omvänd den han är van vid. Under krisen har han inte gjort några resor och inte heller fått besöka några bolag. En vanlig arbetsdag börjar han däremot som innan 05:30, fastän arbetsdagarna nu blivit mer monotona.



– Det är som allt jag gjorde innan – fast precis tvärtom. Visst kan man leva så här en viss period, men det är viktigt att vi kommer tillbaka till det normala så småningom. För mig som gillar att vara ute och träffa folk har det varit svårt att ställa om.



För han gillar den sociala biten av finanslivet som få andra. Han är med på fester, arrangemang, mingel och middagar. Att han nu inte har någon fysisk kontakt med omvärlden har visat sig vara utmanande. Hans annars uppbokade arbetsdagar har efter corona bytts ut mot distansarbete.



– Working from home är ett nytt begrepp som jag och stora delar av finansbranschen tagit till sig på kort tid. Det innebär gigantiska möjligheter för branschen och jag är förvånad över hur snabbt omställningen har skett.



Enligt Jan Olsson är det svåra med distansarbete är motivationen, team spirit och att inte ha tillgång till "snacket runt omkring". Även om hans arbetsdagar fortfarande är att diskutera affärer är situationen inte densamma. Hans dagliga kontakt med kunder, andra finansbolag och finansiella institutioner ser nu annorlunda ut. Det har också blivit svårare att dra in affärer.



– Corona har verkligen varit en “black swan” för världsekonomin och jag är övertygad om vi kommer resa och bete oss på ett annat sätt i framtiden. Jag är ändå positiv till marknadens utveckling och tror att många nya digitala jobb kommer dyka upp i kölvattnet av krisen.

Att Jan Olsson ser krisen ur ett opportunistiskt perspektiv är knappast något nytt. När Deutsche Bank gick igenom bankens största kris under 2015 till 2016, med stora nedskärningar i den tyska verksamheten, rådde samma ande då – ur krisen kommer det något positivt.

– Jag tror att världen kommer på fötter igen. Ekonomier öppnar upp och världsekonomin är på väg i rätt riktning. Monetära och fiskala åtgärder kommer nu med full kraft samtidigt som de globala räntorna hålls nere och att FED, ECB och andra centralbanker agerade så snabbt denna gång ger tydlig effekt på marknaderna.



Enligt Jan Olsson ligger den amerikanska och europeiska obligationsmarknaden på rekordnivåer och marknaden upplevde nu det bästa kvartalet någonsin. Svenska och nordiska bolag har varit rätt väl förberedda för en ’black swan’ och likviditeten har i det hela varit bättre än på många andra marknader. Därför har man sett något färre kaptialmarkandstransaktioner i Sverige och Norden.

– Statliga institutioner i både USA och Europa har varit mycket aktiva under dom senaste veckorna och det är en av orsakerna som bidragit till att kapitalmarknaderna är så pass starka och likvida just nu. Bankerna och det privata kapitalet har också spelat en mycket viktig och betydande roll vilket gör att vi absolut inte har samma svåra finanskris som under tidigare kriser. Sverige, Europa, och det globala finanssystemet står stabilt och jag ser på framtiden optimistiskt även om det finns många som ser orosmoln vid horisonten.

Jan Olsson menar att de stora svenska bolagen har klarat krisen bra. Banksektorn har också stått sig stark i förhållande till den internationella konkurrensen. Att världens finansinstitut anpassat sig så “fantastiskt fort och korrekt” har bidragit till att hålla krisen under kontroll, menar han.

– Banksystemet har varit relativt starkt. Det är en helt annan kris den här gången. De utmaningar finansbranschen hade under 2008 och 2009 har industrin inte nu.



– Det finns inte många svenska bolag som har haft en fundamental kris. När man jobbar med internationella bolag ser man skillnaden på hur mycket värre krisen varit utomlands. Mars och april var en katastrof med en del stora konkurser, men det var ofta bolag som redan var krisdrabbade innan pandemin började.



Andra bolag som klarat krisen väl är enligt Jan Olsson bolag inom TMT-sektorn och life science (TMT: Telecommunications, Media & Technology reds anm). Banker som till exempel Deutsche Bank och många andra har också haft en bra utveckling de senaste dagarna.



– TMT och life science-bolag har gått väldigt bra, deras värde har gått upp under krisen. Den senaste tiden har även cykliska bolag, energi, turism och flygbolag hämtat upp något av den tidigare nedgången. Steg för steg vänder marknaden till det bättre.



De senaste veckorna i maj och april har enligt Jan Olsson varit mer positiva. Det är inte den depression som rådde under de första veckorna i mars och att alla stater har agerat så skyndsamt mot krisen har skapat en bra rekyl i världsekonomin.



– Det var dåliga nyheter varje dag under mars. Det var en mycket svår tid för de flesta men jag tycker att vi kommit ur krisen snabbare än vad de flesta förväntade sig. Jag ser fram emot att världen öppnar upp igen.



Tyvärr har inte alla delar av finansbranschen klarat sig lika bra. Det första och nästan enda som händer i början av en kris på finansmarknaden är att man säkerställer likviditeten. Jan Olsson menar att under denna fas lider nya större affärsmöjligheter inom till exempel M&A. Denna marknad är beroende av mod, initiativ, kreativitet och finansieringar. Strategiska transaktioner frös fast under mars och april i år. Få aktörer vill göra stora riskabla affärer under tider som dessa.



– Det har också varit svårt eller omöjligt att ordna möten under pandemin vilket är enormt viktigt för M&A-affärer. Man vill se och känna på sig vad man köper eller säljer. Tekniska M&A-frågor går för det mesta att lösa via telefon eller videomöten men vissa due diligence-processer kan vara något svårare om man inte träffas.

Men en sak är säker, M&A återkommer snabbt och det finns inte många perioder under min karriär då det har varit stiltje inom M&A. När det är svåra tider finns det alltid många affärsmöjligheter på M&A sidan och kanske dom bästa möjligheterna att göra ett quantum steg. USA visar för det mest vägen och dom senaste dagarna har igen varit enormt aktiva inom M&A, inte minst från industri och private equity bolagen.

– Just nu nämns det i media att Amazon förhandlar med Zoox om ett uppköp vilket är en stor M&A-affär och Sanofi har sålt hälften i amerikanska Regeneron för 6.1 miljarder dollar, vilket är den största equity försäljningen på mycket lång tid.

Det är också strategiska affärer som Jan Olsson jobbat med mest under sina år på banken. Hans första stora affär var när han jobbade i Frankfurt som assistent till en vd och dåvarande Stora Kopparberg köpte Feldmuhle.



– Vi hade ett mycket framgångsrikt team och var en av de första internationella storbankerna som verkligen öppnade upp i Stockholm. Vi är en gigant på kapitalmarknaden globalt och starka inom corporate finance, transaktions banking, M&A, private banking and asset managment.

Är det någon transaktion du är extra stolt över?

– Jag kan inte välja ut någon specifik transaktion som är bättre än någon annan. Alla har varit bra och utmanande, men jag är mycket tacksam för att ha hittat min nisch i Norden med dessa starka och expansionslystna bolag.



Bankens kapitalförvaltning, DWS, hade 767 miljarder euro under förvaltning förra året och befinner sig enligt tidningen IPE:s ranking på tjugonde plats på listan över världens största kapitalförvaltare 2019.



Trots att banken fortfarande är en koloss på världsmarknaden har inte utvecklingen i aktiepriset varit lika roligt. Priset på en Deutsche Bank aktie har de senaste tio åren gått från omkring 33 till dagens 7,8 euro, även om priset var nere på 5,11 euro per aktie tidigare under våren. Men Jan Olsson tycker att Deutsche Bank har visat styrka i den nuvarande pandemin och står starkt både på affärs och finanssidan.



– Jag började att jobba med Sverige och Norden 1996 och då var det först åtta år av internationell expansion sedan Deutsche Bank köpte Morgan Grönfeldt 1989. Sedan kom Bankers Trust 1999 och en snabb expanision inom Investment banking på Deutsche Bank gjorde banken till en av dom ledande bankerna i det globala finanssystemet. De senaste tio åren har varit tuffare vilket inneburit flera viktiga förändringar i banken. Men ingen kan neka Deutsche Banks framgångar som bank de senaste trettio åren.

Utöver arbetet på Deutsche Bank är Jan Olsson också ordförande på Svenska Handelskammaren i London. Det prestigefyllda uppdraget ger en djupare insyn i ländernas näringsliv, kultur och politik.

– För någon dag sedan hade vi ett digitalt styrelsemöte. Det är en roll som tar tid och vi hjälper framförallt svenska företag som jobbar i UK.



– London är en gigantisk finansmetropol och det är mycket folk som kommer och går. Som ordförande ledar jag styrelsen och diskuterar med de svenska bolag på plats.



Jan Olsson växte upp internationellt och tog studenten i Schweiz. Han har bott i Afrika, Asien, USA och Europa. Kanske var det just detta som också lockade honom till att börja på en internationell storbank.



Han tog examen på ekonomexamen på The Wharton School 1988, University of Pennsylvania och var en en av få studenter som inte började på Wall Street. Hans introduktion till branschen började istället via ett internship på Deutsche Banks kontor i Frankfurt.

Jan Olssons framgångsrecept bygger på ahans egna stil. Jag intervjuade honom som aspirant på Realtid 2012 och minns då hur pratsam och trevlig han var på telefon. Han uttryckte sina åsikter klart och ville inte se sina citat före publikation. Han litade på att allt blev rätt trots att motparten var helt grön.

– För att vara framgångsrik behöver du vara lite annorlunda. I min värld betyder det uthållighet för vem som helst kan vara briljant under vissa perioder. Det som blir mest framgångsrika är de som hanterar motgångarna bäst i längden. Det är det som skiljer agnarna från vetet – hur personer hanterar sina motgångar.

Jan Olsson, Nordenchef på Deutsche Bank. Foto: Deutsche Bank



– Jag tror mycket på mottot “The harder I work, the luckier I get”. När man är i början av karriären råder jag dig att specialisera dig. Om produktidén du arbetar med inte längre efterfrågas måste du bredda dig, just detta är något jag sett många personer misslyckats med.



Jan Olsson menar att individen var viktigare förr och att det idag blivit allt svårare att göra saker själv. Att ha många engagerade medarbetare och lagspelet gör istället skillnaden som företag.

– Förr kunde du som vd till exempel välja vilka du ville göra affärer med. Idag har makten inom bolagen blivit fördelad över fler personer och fler specialister har tillkommit. Då är det istället lagspelet som är avgörande i de flesta affärer.



Har du några andra karriärtips?

– Hoppa inte runt så mycket. Det är lätt att hoppa av men gör du det för många gånger riskerar du att en gång ha hoppat färdigt. Ibland kan det vara bättre att utveckla dig där du är istället för att gå vidare, men förändring kan också vara bra. Det viktigaste är att jobba inom en institution med en uppgift som passar dig. Lyssna aldrig på för många amatörer som agerar karriärrådgivare, framförallt inte på det vad alla tycker och tänker om dig som person. Då går man vilse och fel beslut är en konsekvens.



– Var kreativ i hur du presenterar dig och vill jobba. Var öppen med vem du är. Det är en sak att ha en bra analys och en annan att ha ett bra EQ, emotionell intelligens. Nu under covid-19 har framförallt det senare blivit viktigare.



– Du ska fråga dig själv vad som passar dig bäst. Om du till exempel som person är matematiskt begåvad och mindre social bör du arbeta nog arbeta med produktutveckling istället för marknadsföring. Välj din nisch och kom ihåg att du aldrig kan vara allt åt alla.