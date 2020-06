"Alla som jobbar på ABG Sundal Collier måste förstå varför de går till jobbet"

Året var tidigt 2007. Jonas Ström hade ihop med några kollegor satsat allt på att lansera en hedgefond under haussen som rådde på marknaden då. Finanskrisen dundrade in med hela sin kraft och pengarna som skulle investeras i fonden drogs tillbaka. I mitten av krisen insåg Jonas Ström att han hade blivit arbetslös. Han fick börja om på nytt. I dag är Jonas Ström vd på den nordiska oberoende investmentbanken, ABG Sundal Collier.



– Jag börjar mina dagar runt 06:00. Jag har tre barn hemma och sätter mig i bilen 07:30 för att vara inne vid kontoret 08:00. Före corona var en vanlig arbetsdag fylld med kundmöten och resor. Dialogen med kollegorna är densamma även om jag inte är ute lika mycket längre och träffar kunder. Jag saknar det analoga mötet med kunden, även om det mesta går att lösa digitalt.



Halva arbetsdagen går till kundärenden, resterande hälft går till möten med medarbetare och operationell problemlösning. Som chef på ABG Sundal Collier är han väldigt delaktig i bolagets affärer. Han vårdar kundrelationer, erbjuder rådgivning och hanterar media. Han rekryterades till vd-posten efter ha jobbat inom corporate finance-avdelningen på Stockholmskontoret.



– Jag ansågs nog vara duktig på att driva projekt och hantera människor. Som vd har jag egentligen fått fortsätta med det som jag tycker är roligt: Göra affärer, få folk att gå åt samma håll och utvecklas. Annars är chefskap inte något att sträva efter på ABG eftersom det är ett närmast besatt fokus på transaktionerna.



Jonas Ström tycker det är viktigt att leda handlingskraftigt. Som chef vill han vara närvarande på tradinggolvet och involverad i så många projekt som möjligt.



– Vår firma börjar varje ny dag med ett vitt blankt papper. Det skapar en dynamik och ett affärsdriv hos alla medarbetare när allt börjar om på nytt varje dag. Vår affärsmodell bygger på att ha låga fasta kostnader och premiera de som tillsammans skapar värde för kunden och ABG.



Han menar att investmentbanken mer är en partner till kunderna än en säljare. Som rådgivare inom den finansiella sfären jobbar bolaget ständigt med sitt att utveckla sitt förtroendekapital.



– Vad gör oss relevanta de kommande fem åren? Varför är vi den partner som våra kunder väljer att göra transaktioner med? Vi gör inte en transaktion och går vidare utan försöker hitta nya vägar för våra kunder. De mest framgångsrika transaktionerna är de som sker om igen och igen med återkommande kunder.



På ABG Sundal Collier finns det nästan inga titlar. Bara en handfull av de 270 anställda har titlar enligt Jonas Ström. De flesta är helt enkelt anställda inom sales (aktie- och obligationsmäkleri), investment banking eller research. Han menar att de flesta på bolaget är tävlingsmänniskor och jobbar många timmar.



– Många drivs på ytan av att tjäna pengar, men det räcker inte som drivkraft. Det krävs så sjukt många timmar och hårt jobb att du måste tycka att det är genuint kul att hjälpa kunderna till framgång; ge det där tipset till en investerare som skapar meravkastning eller rådet till bolaget som gör att det utvecklas och tar nästa steg. Framgång i det långa loppet i vår bransch handlar om att få glädjerus av genomföra transaktioner och få kunderna att lyckas.



– Alla som jobbar här måste förstå varför de går till jobbet. Det handlar inte om att mäkla poster eller skapa presentationer. Vi är en del av bolagets utveckling ihop med våra kunder. Summan av de bästa individerna blir mer än var för sig.



Som chef vill han skapa rätt kultur på jobbet. En kultur som bygger på partnerskap och gemensamma bedrifter. ABG Sundal Collier ägs till 30 procent av de anställda och 70 procent av externa fonder och övriga aktieägare. Bolaget är listat på Oslobörsen.



Även om ABG Sundal Collier har lyckats med mycket de senaste åren har prisutvecklingen på aktien inte varit lika lovande. De senaste tre åren har aktien tappat omkring 26 procent, men med stora löpande utdelningar, är avkastningen plus minus 0. ABG delar ut nästan allt överskott och är en utpräglad utdelningsaktie. Aktien ligger nu på 4 norska kronor, vilket är plus 5 procent inklusive utdelning i år, även om aktien handlats så lågt som 2,71 norska kronor i mars i år.



– Vi är den enda noterade renodlade investmentbanken i Norden. Man kan jämföra oss med bolag som Pareto och Carnegie. Storbankernas mäkleri och corporate finance-verksamhet är också relevanta jämförelser, även om de bara är en del av storbankernas större affär.



De flesta anställda på bolaget har ett partnerprogram där du kan köpa aktier till en viss rabatt mot att de stannar i bolaget. Även om Jonas Ström inte vill gå på villkoren menar han att förutsättningarna skapar en bra dynamik och ökar produktiviteten.



– Det minskar personalomsättningen, skapar långsiktighet och gynnar firman som helhet. Väljer du att gå till en konkurrent går det åt det motsatta hållet. Vissa konkurrenter kanske är mer måna att lyfta fram sin Zlatan. Vår kultur är mindre präglad av individuella prestationer och mer av en team spirit. Det handlar om att alltid hjälpa sin kollega.



– Vi jobbar mycket med att föra ihop avdelningarna. Sales är inte hemligt, men corporate finance-avdelningen är det i högsta grad. Det handlar om att introducera nya människor för teamen och prata såväl strategi som analys.



Interna möten på kvällarna är ett exempel. Att bolaget skapar nya mötesplatser för sina medarbetare och incitament att göra rätt avvägningar är avgörande enligt Jonas Ström.



– Bolaget utvärderar medarbetarnas samarbetsförmåga också över avdelningsgränserna. Jag vill möta mina medarbetare genom uppmuntran och handling och belöna varje medarbetare därefter.



Som chef menar han att det är viktigt få med sig sina anställda och att välja sina strider. Jonas Ström blev koncernchef för ett år sedan, Sverigechef för två år sedan och bolagets corporate finance-chef 2014.

Jonas Ström, koncern-vd ABG Sundal Collier. Foto: ABG



– Verksamheten förändras kontinuerligt i takt med omvärlden. För tio år sedan var aktiemäkleriet 60 till 70 procent av intäkterna och resten kapitalanskaffning. I dag är det omvänt, 60 till 70 procent är corpen och resten mäkleriet.



Utöver den verksamheten har investmentbanken även analysavdelningen. Researcharbetet är hemligstämplat även om vi i media ibland får ta del av dess slutsatser via bolagets olika talespersoner. Den samverkar också med den andra avdelningarna och försöker skapa en korsbefruktning mellan corporate finance-avdelningen och mäkleriet.



– Goda råd är dyra, brukar man säga men egentligen är det dåliga råd som är dyra. Om kunden får ett råd som leder till sämre avkastning eller en dålig affär, då är det rådet ”dyrt”. Det kommer alltid finnas en efterfrågan av goda råd i det finansiella ekosystmet i goda som dåliga tider. För oss handlar det om att vara agila och redo för de möjligheter som dyker upp.



Bolaget försöker hela tiden anpassa sin verksamhet för att vara lönsam. De försöker jobba smartare och föryngra bolaget genom att satsa på unga talanger. På corporate finance-avdelningen kommer du exempelvis mycket tidigt in i kundkontakten.



– Vi bygger ett lag av seniora ledare som omges av unga kompetenser som vill utvecklas med verksamheten. Det är en balansgång att häva fram talangen samtidigt som vi inte tar i för mycket.

– Men vi köper inte folk för att de har ett namn, ingen Messi eller Zlatan, bara om de har meriter som vi är övertygade kommer att fungera på vår plattform.



Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Jag får en kick av affärer, att vinna uppdrag och exekvera strategier. Det är beroendeframkallande. När man har ett antal transaktioner på nacken blir man också en del av kundernas framgång, det är det roliga. Inte att sitta i excelark eller kommentera slides.



Hur tänker du kring din egen karriär?

– Jag har aldrig planerat min karriär. Jag har helt enkelt gjort det jag tycker är kul i första hand. Gör det du är bra på så leder det ena till det andra. Du finner dig i dina misstag och utvecklas.



För Jonas Ström handlar det exempelvis om finanskrisen och hedgefonden som aldrig blev som han tänkt sig. Han menar att det är mycket viktigt att inte vara rädd för misslyckas.



– Det andra är att det är en väldigt konkurrensutsatt bransch. Om du inte har en tävlingsinstinkt och vinnarskalle kommer det bli svårt i längden. Om du frågar min familj så får jag inte ens vara med och spela sällskapsspel längre. Det är nästan så att jag borde söka hjälp för det.



Han började sin karriär som analytiker på McKinsey 1997 direkt efter fyra år av universitetsstudier på Handels i Göteborg.



– På McKinsey var året mycket stimulerande, men jag blev frustrerad över hur inrutat allt var. Jag skulle arbeta efter en viss modell och passade inte in där.



Efter McKinsey jobbade han nästan nio år på Swedbank Robur som equity analyst och portfolio manager.



– När jag började på Swedbank Robur 1998 hade vi en dator för mejlande som de anställda fick använda. Det var som en kö till bankomaten, för att mejla...



Efter Swedbank Robur-tiden lanserade han, Magnus Backe och Jonas Ulvsbäck, Port Capital Resources hedgefond som senare gick i graven.



– Vi började med bidrag från Lundinfamiljen och sedan gick det som det gick. Vi insåg under Lehman-krisen att vi slogs mot väderkvarnar. Att bli arbetslös, om än bara i några veckor, skapade en ödmjukhet inför nya utmaningar och ökad förståelse för min egen riskbenägenhet.



Efter att han blev arbetslös 2008 kom han in på Pareto, dåvarande Öhman, för att jobba med analys och företagsobligationer. Efter en tid senare blev han head of debt capital markets på Pareto i två år och arbetade med högavkastande företagsobligationer.



– Jag blev sedan tillfrågad av ABG om att bygga upp samma verksamhet där. Det tåget kunde jag inte låta bli att hoppa på.



Jonas Ström är uppväxt i ett klassiskt socialdemokratiskt ”low-middle class”-hem. Han bodde med en ensamstående mor och två halvsyskon och växte upp i en hyresrätt i förorten Mölndal i Göteborg.



– Jag var på väg att välja fordonsteknisk-linje som alla andra i skolan jag gick i då. Sedan flyttade vi in till stan och förstod att det var okej att vara lite tävlingsinriktad. Jag levde i en miljö där jag inte fick utlopp för mina studier.

– Jag tyckte det var kul att göra bra ifrån mig i skolan och det var en enorm befrielse att hamna i en miljö där intellektuell utveckling premierades.



Under sin uppväxt höll han på med en del sport som badminton och utförsåkning. Han är gift med Eva sedan 20 år tillbaka och tillsammans har de sönerna Anton, 18, Ludvig, 16 och Hugo tio år.



För att hänga med i nyhetsflödet läser han dagligen Dagens Industri och Svenska Dagbladet digitalt. Han varvar med att lyssna på mycket ljudböcker och poddar.



– Jag är en 70-talist och uppväxt med tv-tablåer så jag tittar fortfarande på Aktuellt nästan varje kväll.



Hur är du som person?

– Humor är sjukt viktigt och skapar nödvändig självdistans. Frågar du folk runtomrking mig har jag dock en förmåga att dra skämt vid fel tillfällen ibland. Gärna att jag är med på någonting som blir lite jobbigt för någon, men på ett gott sätt. Jag är envis och lojal.



Är det någon som har präglat din karriär lite extra?

– Anders Lannebo som också kallades Mr. Fond. Han drev fram det stora fondsparandet och intresset för aktier. Av honom har jag lärt mig otroligt mycket intressant av. Han är duktig på att dra slutsatser på lite information och det inspirerade mig.



Har du några bra karriärtips?

– Det är finns tre viktiga saker att tänka på. Det första är att du inte ska planera din karriär för noga. Gör du det kommer du garanterat bli besviken. Det går sällan enligt plan. Om du följer en plan för mycket så riskerar du även att inte följa ditt hjärta. Var duktig på ditt arbete och finn det roliga i att utvecklas.



– Det andra är att välja rätt chef, det kan vara viktigare än att välja rätt arbetsgivare. Leta efter en person som ger dig ansvar tidigt, inte ”micro managear” dig och coachar mer än befaller.

– Det tredje är att inte vara rädd för misslyckanden.