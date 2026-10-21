Nikes rabatter tog aldrig slut – nu hotar hundratals rättsprocesser
Nike lockade kunder med rabatter som bara skulle gälla i två dagar. Men när tiden gick ut, ja, då bara fortsatte rean.
Kunden Harrison Ma blev inte glad. Han blev rasande – och menar att Nike försökte skapa en konstgjord känsla av brådska.
Nu försöker sportjätten stoppa en grupptalan som enligt bolaget kan få konsekvenser för över 200 liknande rättsprocesser.
De legala konsekvenserna kan bli massiva.
Den 10 juni 2022 skickade Nike ett reklammejl till sina amerikanska kunder. Budskapet var tydligt: ”Upp till 50 procents rabatt!” – men bara i två dagar.
Två dagar senare kom ett nytt mejl. Samma rabatt, men nu med förlängd giltighetstid till den 18 juni.
Det är ett av flera exempel som lyfts fram i en stämning mot Nike i den amerikanska delstaten Washington. Kunden Harrison Ma anklagar sportjätten för att medvetet ha använt falska tidsgränser för att få mottagarna att handla snabbare, skriver Law360.
Ville få kunderna att skynda sig
Upplägget är välbekant för den som handlar på nätet. Ett erbjudande gäller bara i dag, rean slutar vid midnatt eller lagret håller på att ta slut. Skillnaden är att Nike nu anklagas för att ha använt sådana budskap trots att kampanjerna fortsatte.
Harrison Ma hänvisar till flera reklammejl som Nike skickade mellan 2022 och 2024. Han menar att företaget försökte skapa en konstgjord känsla av brådska och därmed påverka kundernas köpbeslut.
Nike har försökt få stämningen avvisad. Ett av bolagets argument är att Ma inte ens påstår att han läste mejlen eller köpte något på grund av dem.
Men domstolen har hittills inte gått på Nikes linje.
Kan påverka över 200 mål
Den 19 oktober tog tvisten ytterligare en vändning. Nike begärde tillstånd att omedelbart överklaga domstolens beslut att låta grupptalan fortsätta, rapporterar Law360.
Enligt Nike kan den rättsliga frågan få betydelse för över 200 liknande pågående mål, där konsumenter kräver ersättning utan att behöva visa att de faktiskt lidit ekonomisk skada.
Det handlar alltså inte bara om några reklammejl från 2022.
Tvisten gäller hur långt företagens ansvar sträcker sig när marknadsföringen anses vilseledande, även om mottagaren aldrig genomförde något köp.
För Nike kan utgången därför bli betydligt mer kostsam än vad en förlängd sommarrea rimligen borde vara.
Ännu ingen dom mot Nike
Målet prövas enligt delstaten Washingtons regler för kommersiella mejl och konsumentskydd.
Nike har ännu inte fällts för vilseledande marknadsföring. Domstolens tidigare beslut innebär att stämningen får fortsätta prövas, inte att kundens anklagelser har bevisats.
Bolaget försöker nu få frågan prövad av en högre instans innan processen går vidare.