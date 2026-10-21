Nikes rabatter tog aldrig slut – nu hotar hundratals rättsprocesser

Nike lockade kunder med rabatter som bara skulle gälla i två dagar. Men när tiden gick ut, ja, då bara fortsatte rean.

Kunden Harrison Ma blev inte glad. Han blev rasande – och menar att Nike försökte skapa en konstgjord känsla av brådska.

Nu försöker sportjätten stoppa en grupptalan som enligt bolaget kan få konsekvenser för över 200 liknande rättsprocesser.

De legala konsekvenserna kan bli massiva.

Den 10 juni 2022 skickade Nike ett reklammejl till sina amerikanska kunder. Budskapet var tydligt: ”Upp till 50 procents rabatt!” – men bara i två dagar.

Två dagar senare kom ett nytt mejl. Samma rabatt, men nu med förlängd giltighetstid till den 18 juni.

Det är ett av flera exempel som lyfts fram i en stämning mot Nike i den amerikanska delstaten Washington. Kunden Harrison Ma anklagar sportjätten för att medvetet ha använt falska tidsgränser för att få mottagarna att handla snabbare, skriver Law360.

Ville få kunderna att skynda sig

Upplägget är välbekant för den som handlar på nätet. Ett erbjudande gäller bara i dag, rean slutar vid midnatt eller lagret håller på att ta slut. Skillnaden är att Nike nu anklagas för att ha använt sådana budskap trots att kampanjerna fortsatte.

Harrison Ma hänvisar till flera reklammejl som Nike skickade mellan 2022 och 2024. Han menar att företaget försökte skapa en konstgjord känsla av brådska och därmed påverka kundernas köpbeslut.

Nike har försökt få stämningen avvisad. Ett av bolagets argument är att Ma inte ens påstår att han läste mejlen eller köpte något på grund av dem.

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Men domstolen har hittills inte gått på Nikes linje.