Jupiter i ny storaffär

Den engelska kapitalförvaltaren Jupiter Fund Management köper nu Merian Global Investors för 390 miljoner pund, motsvarande 4,9 miljarder svenska kronor, skriver Citywire.



I förra veckan bekräftade Jupiter att de förde diskussioner med Merian om ett eventuellt uppköp. Den tidigare ägaren TA Assoicates köpte Merian Global Investors för 600 miljoner pund från Old Mutual Wealth under 2017.



Merian erhåller 95 miljoner nyemitterade aktier i Jupiter Fund Management som betalning för affären. TA Associates, storägare i Merian, äger efter affären 16 procent av aktierna i Jupiter Asset Management och medarbetare på Merian äger efter affären 1 procent av aktierna i Jupiter.



Jupiter Fund Management har nu 65 miljarder pund, motsvarande 823 miljarder svenska kronor, i tillgångar under förvaltning och en årlig intäkt från fondförvaltningen om 140 miljoner pund.

