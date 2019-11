Juletider – här är avdragen du får göra

Från den 1 januari 2019 gäller nya momsregler för presentkort. Ett presentkort är ett värdebevis som betalas i förskott och som kan användas för att köpa varor eller tjänster. Enligt de nya momsreglerna som gäller från den 1 januari 2019, delas vouchers upp i enfunktionsvouchers och flerfunktionsvouchers.

En enfunktionsvoucher anger vilka sorters varor eller tjänster den kan bytas mot, vem som är leverantör och i vilket land som omsättningen sker. Det ska gå att fastställa beskattningsunderlag och skattesats för respektive vara/tjänst.

Exempel på en enfunktionsvoucher kan vara en lunchkupong som bara kan användas på en viss typ av restaurang eller en biocheck som endast avser inträde till biografen.

Även en voucher med två olika skattesatser till exempel spa (25 procent) och mat (12 procent) ska hanteras som en enfunktionsvoucher, under förutsättning att det går att fastställa beskattningsunderlaget för varje enskild tjänst.

En flerfunktionsvoucher representerar oftast ett fast värde och kan användas för flera ändamål, det vill säga kunden kan själv välja vad vouchern ska bytas ut mot. Det framgår alltså inte vilken vara eller tjänst som vouchern gäller. Exempel på en flerfunktionsvoucher är presentkort på varuhus som säljer varor med flera olika momssatser såsom kläder och livsmedel. Eftersom momsen i detta fall inte kan fastställas när vouchern ställs ut ska ett sådant presentkort hanteras som en flerfunktionsvoucher.

Reglerna för hur momsen ska hanteras är olika beroende på om presentkortet är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher. Det är olika regler för säljaren av presentkortet och köparen av presentkortet. Det här är reglerna som gäller när och för vem:

Skattskyldigheten för enfunktionsvoucher inträder i samband med att betalningen till utställaren sker. Det företag som ställt ut vouchern ska i samband med betalning redovisa momsen till staten.

När ett företag köper enfunktionsvouchers inträder skatt- och redovisningsskyldigheten för säljaren vid betalningen. Köparen har rätt att få avdrag för ingående moms vid samma tidpunkt, det vill säga vid betalningen. Om inköpet uppgår till max 4 000 kronor kan momsavdrag yrkas med stöd av ett kvitto eller liknande handling men om beloppet överstiger 4 000 kronor måste köparen erhålla en faktura från utställaren som grund för sitt momsavdrag. Notera att om gåvan inte är avdragsgill inkomstskattemässigt har företaget som köper in presentkortet inte heller avdragsrätt för den ingående momsen.

Utställaren av en flerfunktionsvoucher ska inte debitera eller redovisa någon moms. Momsen redovisas istället av den som tillhandahåller varor eller tjänster i utbyte mot presentkortet.

Vid inköpet av en flerfunktionsvoucher (presentkort) finns inte någon ingående moms att redovisa eftersom utställaren inte redovisat någon utgående moms ännu. Momsen redovisas när varor eller tjänster tillhandahålls i utbyte mot presentkortet. Om innehavaren av presentkortet bedriver momspliktig verksamhet kan momsavdrag göras när presentkortet nyttjas, under förutsättning att köparen erhåller ett kvitto eller faktura med specificerad moms och att inköpet görs för den momspliktiga verksamheten.

Du kan ge dina anställda en julklapp i form av bidrag till en välgörenhetsorganisation. För att julklappen ska vara skattefri för dina anställda är det viktigt att det är du som arbetsgivare som har bestämt att skänka ett bidrag till en viss välgörenhetsorganisation. Ett bidrag till en välgörenhetsorganisation är dock inte en avdragsgill kostnad för företaget.

Om du vill bjuda dina anställda eller kunder på julbord bör du vara medveten om de nya representationsreglerna som trädde i kraft 2017. Enligt dessa regler medges inte avdrag för måltidsutgifter. Däremot medges avdrag för förfriskningar och enklare förtäring om högst 60 kronor (plus moms) per person. Avdrag medges även med 180 kronor (plus moms) per person för kringkostnader, som till exempel lokalhyra och utgifter för underhållning. Om du bjuder kunder på julbord krävs även att det finns ett omedelbart samband med verksamheten för avdragsrätt.

Vill du ge dina kunder en julklapp finns det ett par saker du bör tänka på. För det första är gåvor till kunder som utgångspunkt inte avdragsgilla. Är det fråga om reklamgåvor av obetydligt värde som antingen har direkt anknytning till ditt företags verksamhet eller utgör enklare presentartiklar medges dock avdrag. För det andra bör du tänka på att gåvor av dyrbarare slag kan utgöra muta.

Avdrag för moms får göras på representationsmåltider om högst 300 kronor per person. Detta gäller för all mat och dryck vid både extern och intern representation.

Inkomstskattemässiga avdrag får endast göras på utgifter för förfriskningar och enklare förtäring (kaffe, te kakor och enklare smörgås) av mindre värde. Det är alltså inte längre möjligt att göra inkomstskattemässiga avdrag för representation vid måltider.

Möjligheten att göra avdrag för ingående moms på exempelvis biljetter till evenemang och representationsgåvor är oförändrad.

Dessa krav måste uppfyllas för att du ska få göra avdrag för moms på representation:

Representationsutgifterna måste ha ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i form av inledande eller upprätthållande av affärsförbindelser.

Kostnaderna får inte gå utöver vad som anses vara skäligt.

Du måste bedriva en verksamhet som i sin helhet medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning av moms.

Skatteverket påpekar i ställningstagandet att en förutsättning för att avdrag för ingående moms ska medges är att representationsutgifterna har ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel i form av inledande eller upprätthållande av affärsförbindelser. Kostnaderna får inte heller gå utöver vad som anses vara skäligt. Ledning för bedömningen om vad som anses skäligt, samt om utgifterna kan ha ett omedelbart samband med verksamheten, går att finna i tidigare praxis. Den nya lagstiftningen innebär ingen förändring i denna del.

Vidare gäller precis som tidigare att den skattskyldige måste bedriva en verksamhet som i sin helhet medför avdragsrätt eller rätt till återbetalning av moms för att fullt ut kunna utnyttja möjligheten att göra avdrag för moms på representationskostnader. Representation i andra sammanhang än i samband med förtäring berörs inte av ändringen i momslagen. Möjligheten att göra avdrag för ingående moms på exempelvis biljetter till evenemang och representationsgåvor är således oförändrad.

I korthet kan Skatteverkets riktlinjer beskrivas på följande sätt:

Mat och alkoholfri dryck (skattesats 12 procent) – faktisk kostnad

Det är endast representationskostnader på maximalt 300 kronor (exklusive moms) per person och tillfälle som berättigar till momsavdrag. De nya reglerna innebär att beloppsgränsen blir samma för såväl extern som intern representation. Avdrag för ingående moms kan alltså medges med högst 36 kronor (12 procent x 300 kr) per person och tillfälle.

En utgift för lunch, middag eller supé på 300 kronor per person och måltid anses normalt som skäligt enligt Skatteverket om förutsättningarna för avdrag är uppfyllda i övrigt. Motsvarande bör också gälla för förtäring vid demonstration eller visning för företagsgrupper eller andra yrkesutövare som är av betydelse för företaget.

Mat och alkoholhaltig dryck (skattesatser 12 och 25 procent) - proportionering

Om kostnaden avser både mat (12 procent moms) och alkohol, det vill säga spritdrycker, vin eller starköl (25 procent moms), men den totala kostnaden exklusive moms är maximalt 300 kronor, kan avdrag medges med det momsbelopp som belöper på den faktiska kostnaden.

I de fall kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle måste avdragsrätten för moms bestämmas efter en proportionering av den faktiska kostnaden för mat respektive alkoholhaltiga drycker.

Detta innebär i praktiken att om den totala kostnaden exklusive moms per person är 500 kronor (300 kronor mat och 200 kronor alkohol) måste en proportionering av det avdragsberättigade underlaget om 300 kronor göras. En sådan proportionering innebär att 120 kronor ((200/500) x 300 kr) av det totala underlaget avser dryck och 180 kronor av det totala underlaget avser mat ((300/500) x 300 kr). Avdrag för moms kan då medges med högst 30 kronor (120 kr x 25 procent) för dryck och 21,6 kronor (180 x 12 procent) för mat, det vill säga totalt 51,6 kronor.

Som ett alternativ till att göra en proportionerlig beräkning av den faktiska kostnaden enligt ovan anser Skatteverket att den skattskyldige istället kan välja att beräkna avdraget utifrån en förenklad schablon. Schablonen innebär att avdrag för ingående moms medges med skäliga 46 kronor per person och tillfälle.

Schablonen kan endast tillämpas om representationskostnaderna överstiger 300 kronor exklusive moms och den debiterade momsen uppgår till minst 46 kronor per person och tillfälle.

I de fall representationskostnaden i sin helhet är belagd med 25 procent moms kan avdrag för ingående moms medges med maximalt 75 kronor (25 procent x 300 kr) per person och tillfälle.