JP Morgan möblerar om i investmentbanken

Problemlånen för nischbanker ökar

Utlåningen för flera nischbanker växer kraftigt enligt företagens egna bokslut. I en kartläggning på Svenska Dagbladet kartlägger de lånetillväxten för Collectors konkurrenter. Enligt FI har nischbankerna tio gånger så många problemlån än resterande banksektorn, skriver Svd.



JP Morgan Chase möblerar om i investmentbanken

Den amerikanska storbanken JP Morgan Chase möblerar om i toppen i sin investmentbank genom att utse två nya globala chefer samt öka fokuset på sälj för befintlig personal, skriver Reuters med hänvisning till källor. Enligt Reuters källor är de nya cheferna Viswas Raghavan och James Casey. De tidigare globala M&A-cheferna Hernan Cristerna och Chris Ventresca kommer lämna sina lederskroller och istället fokusera på att dra in nya affärer.



Klövern köper i New York

Rutger Arnhults fastighetsbolag Klövern förvärvar en fastighet i New York för cirka 1,8 miljarder svenska kronor, enligt ett pressmeddelande. Byggnaden är 14 våningar hög och belägen på Park Avenue på Manhattan. Säljare är 29 andelsägare i fastigheten.



Obstecare genomför företrädesemission

Det svenska life science-bolaget Obstecare, noterat på Spotlight, genomför nu företrädesemission som vid full teckning kommer tillföra bolaget cirka 37,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget skriver i pressmeddelandet att de efter emissionen har tillräckligt med likvida medel för att säkra bolagets affärsstrategi kommande tolv månader. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



Isabella Löwengrip säljer skönhetsbolaget

Isabella Löwengrip säljer sitt skönhetsbolag Löwengrip Beauty till norska Dermanordic, enligt ett pressmeddelande. Köpeskillingen är inte offentliggjord.

