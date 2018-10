Jool Markets växer – satsar på gröna obligationer

2017 Startar filial till Jool Markets i Helsingfors. Genomför första transaktionen i Danmark. Startar affärsområdet Jool Asset Management.

2016 Öppnar kontor i Stockholm. Flyttar till nya lokaler i Oslo. Startar filialer till Jool Markets AS i Bergen och Göteborg.

2015 Öppnar kontor i Bergen. Förvärvar värdepappersbolaget Magellan AS och byter namn på bolaget till Jool Markets AS.

2014 Jool Capital Partner AS beviljas tillstånd från norska finanstilsynet.

2013 Börjar strukturera företagsobligationer.

2012 Öppnar kontor i Oslo och Singapore.

2011 Flyttar till nya lokaler i Göteborg.

2010 Öppnar kontor och startar verksamhet i Göteborg, beviljas tillstånd av Finansinspektionen.