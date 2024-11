Varnar AI-motståndare: Anpassa er – eller dö!

Zig Serafin är vd för amerikanska mjukvaruföretaget Qualtrics. Under Fortunes Global Forum-konferens i New York liknade han dagens AI-utveckling vid stålets roll under industrialiseringen.

”Vi tenderar att överskatta förändringar på kort sikt, men underskatta vad som händer på lång sikt”, säger han – och betonar att tekniken kan förändra våra samhällen lika fundamentalt som stålet gjorde på 1800-talet.

Missa inte: 40 procent använder AI – så varför växer inte ditt bolag? Realtid

För att maximera dessa möjligheter måste företag skapa interna förutsättningar som gynnar innovation och experimentlusta, menar han. Samtidigt manar Serafin till försiktighet vad gäller statliga regleringar.

”Regeringar bör inte överreglera AI, utan istället sätta upp ramar som bygger förtroende och som främjar innovation”, säger han.

Läs även: AI – möter stort motstånd på kontoret. Dagens PS

Unik chans

Genom teknikens potential att stärka förståelsen mellan företag, regeringar och människor skapas en unik chans att komma närmare allmänhetens behov. Men det gäller att vara på banan och inte halka efter.

ANNONS

Industriteknikföretaget Honeywells vd, Vimal Kapur, varnar för att företag som inte anpassar sig till AI-utvecklingen går en ”domedag” till mötes.

Läs mer: Mardrömmen: Vartannat bedrägeri mot svenskar använder AI-teknik. News55

”Om du inte förändras, lever du i det förflutna”, säger han till Fortune.

Kapur ser en stark framtid för AI inom industrin, där den tillsammans med 5G och molnteknologi kan möjliggöra automatisering och ge industrin en väg till ökad självständighet.

Missa inte: Inkompetenta chefer bromsar AI – anställda frustrerade. Realtid