Danska appen herre på täppan i Sverige

Den danska appen Go Wish, som låter användare skapa och dela önskelistor, har blivit viral i Sverige. Appen har laddats ner över en halv miljon gånger och toppar listorna på App Store.

Go Wish lanserades ursprungligen av Postnord under namnet Ønskeskyen, men är i dag ett privatägt techbolag. Vd Casper Ravn-Sørensen är entusiastisk över den snabba tillväxten i Sverige.

”Danskarna har redan visat att vår app är långt mer än en dille… så det är spännande att följa utvecklingen i vårt broderland Sverige”, säger han i ett pressmeddelande.

Social shopping och hållbarhet

Go Wish marknadsför sig som en lösning på ”presentutmaningar”. Genom att användare tydligt kan ange sina önskemål hoppas man kunna minska på dubbla presenter, byten och oanvända presentkort.

Sofia Ulver, docent vid Lunds universitet, menar att digitala verktyg som Go Wish kan komma att revolutionera vårt sätt att ge presenter.

Så här ser appen ut. Man samlar alltså sina önskningar i listor och delar med sig av dem till familj och vänner. (Foto: GoWish)

”Det finns en stor hållbarhetseffekt här som kommer att minimera de gåvor som människor slänger bort”, säger Ulver.

Samtidigt påpekar hon att all konsumtion leder till mer konsumtion.

