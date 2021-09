Ikea investerar i israelisk Klarna-konkurrent – ska rullas ut globalt

Ikeas investeringsarm Ingka Investments investerar 22,5 miljoner dollar i Jifiti, ett israeliskt fintech-bolag som erbjuder en delbetalingslösning, så kallat buy now pay later (BNPL), likt vad svenska Klarna erbjuder. Det rapporterar The Jerusalem Post. Det är första gången Ikea investerar i Israel.

Jifitis lösning gör det möjligt för banker att konkurrera med fintech-bolagen, enligt bolagets grundare och vd Yaacov M. Martin. Jifitis teknik erbjuder nämligen banker möjligheten att koppla upp sig mot e-handelsajters backend och erbjuda egna konsumentlån.

Ikeas lokala bankpartner i Spanien, Frankrike, Portugal och Belgien har sedan 2019 erbjudit konsumentfinansiering via Jifitis plattform. Utrullningen i ytterligare länder är pågående med målsättningen att Jifiti på sikt används till samtliga Ikeas 706 miljoner varuhuskunder samt mobiljättens 3,6 miljarder e-handelsbesökare.