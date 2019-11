"Idén väcktes ur egen frustration"

Efter ett och ett halvt års arbete offentliggör nu kvartetten sitt bolag Gofido, som de hoppas ska förändra försäkringsbranschen.

Vd för det nya bolaget blir Annika Saramies, tidigare vd för Avanza Pension. Med i starten är även Avanzas tidigare affärsutvecklingschef Stefan Mahlstein och Gertrud Hack, tidigare marknadschef för Avanza Tyskland.

Inledningsvis handlar det endast om hemförsäkringar, då de innebär den största kostnaden för konsumenten, men verksamheten kan komma att breddas längre fram.

Hur kom ni på idén?

– Idén väcktes ur egen frustration. Dålig insyn, ingen riktig konkurrens och dyrt. Det var för flera år sedan. Sedan dess har digitaliseringen splittrat gamla branscher. Men inte försäkring. Sedan dess har jag vänt och vridit på fakta och funderat varför försäkringsbranschen ser ut som den gör och varför så många försäkringstagare inte har en aning om vad de köpt. Samtidigt har jättarna inte rört ett finger för att förbättra tjänsterna de senaste 100 åren. Så naturligtvis finns här enormt mycket att göra. Och nu har vi hittat vad vi kan ge kunderna i smartare försäkringar, vassare, lägre priser och samtidigt mycket mer rätt innehåll, säger Stefan Mahlstein.

– Genom åren har jag jobbat med fonder, pensioner, bolån och aktiehandel. Naturligtvis har jag tittat på försäkringar, men inte hittat infallsvinkeln. Här har Stefan däremot gjort tankemödan, som Gofido nu bygger på, säger Claes Hemberg.

Ni har sagt att det är en fördel att inte ha erfarenhet av försäkringsbranschen. Varför då?

– Den största fördelen är att man lättare kan ifrågasätta varför branschen funkar som den gör. Har man varit länge i en bransch blir man lätt hemmablind och då är det lätt att missa de fel och brister som finns, säger Stefan Mahlstein.

– Samtidigt har vi erfarenhet av konsumentfrågor från liknande branscher: fonder, bolån med mera. Så det ger oss en flygande start, säger Claes Hemberg.

Hur mycket pengar har ni investerat i detta?

– Vi har investerat ett antal miljoner kronor hittills, senaste 15 månaderna. Plus 30 miljoner kronor som tar vi in nu under våren. Det som behövs för att skapa vårt första erbjudande. Vid lanseringen kommer vi att vara tio anställda, det kan jämföras med ett vanligt försäkringsbolag med 3 000 anställda. Och vem som helst förstår att här finns nytta att hämta, säger Stefan Mahlstein.

– Att bygga bolaget kostar visst pengar, ändå måste jag säga att bygget är det billiga. Idag finns så mycket teknik att köpa från hyllan. Det är lanseringen som kostar, säger Claes Hemberg.

Nu attackeras försäkringsbranschen av fintechuppstickare, hur ser ni på utvecklingen framöver?

– Hela branschen kommer tack vare uppstickarna kommer att förändras i grunden. Idag finns det exempelvis alltför många och fördyrande mellanhänder. Digitaliseringen kommer att slå sönder den strukturen helt, säger Stefan Mahlstein.

– Jättarna har varit breda och stora. Uppstickarna lär nischa sig mot vissa kundgrupper, med vissa produkter och kanske i vissa geografer. Med andra ord blir alla vinnare. Förutom de gamla jättarna då, säger Claes Hemberg.