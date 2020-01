Hufvudstaden vill avnotera C-aktie

Ansökan kommer på begäran av Nasdaq Stockholm, enligt ett pressmeddelande.

Handeln i aktien har varit stoppad sedan den 17 januari och Hufvudstaden har informerats om att Nasdaq Stockholm inte avser att återuppta handeln.

Nordnets sparekonom Frida Bratt påpekade för Realtid i samband med handelsstoppet att det finns en historik med dramatiska kursrörelser kring Hufvudstaden C, när en mindre grupp investerare – förmodligen medvetet – har gått in. Det gäller även andra illikvida aktier av den här typen.

– Jag tycker aktien bör avnoteras, och tycker det är bra att Nasdaq nu utreder detta. Uppblåsta kurser riskerar att få mindre vana sparare att hoppa på tåget för att sedan råka illa ut. Det var ett bra steg av börsen när man 2018 drog ned handeln i den här typen av illikvida aktier, till att endast ske tre gånger per dag. Det är en åtgärd som verkar ha funkat, men uppenbarligen inte i Hufvudstaden C. Jag tycker att det är bra att Nasdaq, nu när man ser att åtgärderna inte fungerar för Hufvudstaden C, utreder om aktien ska kastas ut, sa hon då.