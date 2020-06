House of Reach rekryterar meriterade finansrådgivare

Daniel Westlund med 30 års erfarenhet från branschen på bland annat Danske Bank, Ålandsbanken och Danske Capital börjar på House of Reach. Han får titeln Relationship Manager och Advisor.

Även Per Hjortsberg börjar på House of Reach. Han kommer närmast från Danske Capital i New York och har i karriären även hunnit med bland annat Handelsbanken Capital Markets, Nordea Markets och Barclays Investment Bank.

– De ska arbeta med att marknadsföra våra kunders produkter men också bidra med konsulthjälp, säger Peter Dahlgren, vd och medgrundare på House of Reach som startade för omkring ett år sedan.

Bolaget har nu sju medarbetare, snart åtta. Tidigare i våras tillkom även Jannis Asdres från AP3 som rådgivare.

– Vi bygger affären för utländska och svenska kapitalförvaltare. Vi länkar behov från institutioner i Norden med talangfulla förvaltare som vi tycker håller hög klass och skapar värde, säger Peter Dahlgren.

– Vi hjälper även andra typer av finansföretag att förstå kapitalstrukturer, exempelvis bolåneutmanare.

Peter Dahlgren säger att bolaget inte har märkt någon avmattning på grund av corona, tvärt om.

– Det var bara en vecka i mars när det var lite svårt att få tag i folk.