Hon blir Goldman Sachs globala chef för hållbarhet

I rollen kommer Margaret Chinwe Anadu att utveckla och övervaka strategin för att leverera kommersiella lösningar och rådgivningstjänster till bankens kunder relaterade till inkluderande tillväxt och klimatövergång. Hon kommer att bli ordförande för Urban Investment Group (UIG), ett team som hon gick med som analytiker 2005 och har lett sedan 2015, och kommer att fortsätta att vara ordförande för Investment Investment Group Investment Committee. Det framgår av ett pressmeddelande.



- Företagets plattform, nätverk och tillgång till kapital i kombination med kunskap och erfarenhet från vå-ra yrkesverksamma har gjort det möjligt för oss att göra betydande framsteg under de senaste 20 åren, och med varje milstolpe har vår förmåga att leverera våra mål stärkts, skriver banken i sitt pressmeddelande som är undertecknat av Eric S. Lane, och Julian C. Salisbury, som båda är Global Co-Head of the Asset Management Division.

Banken förvaltar för närvarande 145 miljarder dollar i ESG-investeringar.



Margaret Chinwe Anadu kommer att samarbeta med Dina Powell McCormick, global chef för hållbarhet och inkluderande tillväxt för Goldman Sachs, och John Goldstein, chef för Sustainable Finance Group. Dessutom kommer Margaret Chinwe Anadu och Hugh Goldstein att vara ordförande i det nybildade Asset Management Sustainability Council.