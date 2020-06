Hemliga dokumenten som avslöjar Kambua-svindeln

Kambua har under flera års tid lockat investerare med att bolaget kan skapa stora och säkra vinster på olika typer av sportspel. Investerarna har löpande kunnat se sin kontobalans och de vinster som sakta men säkert byggts upp på kontot. Men när de velat ta ut pengarna har det visat sig mycket svårt, vilket media rapporterat om under året. Frågan är om det finns några pengar kvar, något som Kambua hårdnackat lovar.

Ekobrottsmyndigheten har inlett en omfattande utredning med misstanke om att Kambua är ett bedrägeri eller svindleri. Grundaren Stefan Sandström, som är huvudmisstänkt, greps i maj men släpptes efter några dagar då bevisningen inte höll för en häktning. Sandström förnekar brott.

Realtid har fått tillgång till ett omfattande material från Kambuas brittiska bank som stärker misstankarna. Det handlar om kontoutdrag som visar samtliga in- och utbetalningar under 2018. Kambua hade då ett konto i finansbolaget Nvayo Limiteds tjänst Aurae. Aurae hade i sin tur ett konto hos Barclays Bank.

Investerarna skickade pengar till Barclays-kontot men angav sedan Kambuas underkonto hos Aurae för att pengarna skulle hamna rätt. Kontonumren på kontoutdraget stämmer med insättningsuppgifterna som är publicerade på Kambuas hemsida.

Realtid har kontaktat flera personer som förekommer med namn som inbetalare på kontot och de bekräftar uppgifterna i materialet.

Utdragen visar att drygt 7,9 miljoner euro betalades in på kontot under 2018. Ungefär lika mycket pengar betalades ut under året. Vid utgången av 2018 var tillgångarna bara drygt 5 000 euro. Som mest fanns det bara några miljoner kronor på kontot vid samma tidpunkt eftersom utbetalningar hela tiden gjordes under året.

Det syns få spår av någon förvaltningsverksamhet eller investeringar i sportspel. Visserligen skickas pengar till olika Kambua-bolag som i sin tur skulle kunna ha placerat pengarna men summorna räcker inte till för att på långa vägar ge den avkastning som Kambua utlovat.

Det visar sig istället att inkommande kundmedel regelmässigt används för olika typer av utbetalningar till nyckelpersoner i Kambua, men även för att täcka andra löpande kostnader.

Pengar går bland annat till grundaren Stefan Sandström med närstående bolag. Men även pr-ambassdörerna Tomas Brolin, J-O Waldner och Frank Andersson får löpande utbetalningar direkt från kontot. De tre sportstjärnorna fungerade som dragplåster för att locka nya investerare.

Även ishockeyklubben Kalmar Hockey, som Kambua sponsrade, fick stora utbetalningar under 2018. Pengar som till synes direkt kommer från investerarnas insatta medel.

Det förekommer också löpande utbetalningar av mindre vinster till vissa namngivna investerare. En av de personer som förekommer på kontoutdraget och som Realtid talat med bekräftar att den utlovade avkastningen betalades ut under ett antal månader men att detta sedan upphörde. Det stämmer överens med uppgifterna i materialet.

Men det finns inga tecken på att avkastningen kom från några sportspelsvinster. Istället tas pengarna direkt från kontot där andra investerare samtidigt har gjort inbetalningar. Det tyder på att Kambua betalat ut vinster med hjälp av andra investerares pengar, ett klassiskt tecken på ett ponzibedrägeri.

Realtid söker Stefan Sandström för en kommentar.