Harald Mix lyxhotell fortsätter öka omsättningen

Jeanette och Harald Mixs hotell i Lärkstaden i Stockholm, Ett Hem, är inne på det sjunde verksamhetsåret och omsättningen har ökat för varje år som gått.

Under det sjätte året, 2018, som är det senast rapporterade verksamhetsåret uppgick omsättningen till 37 miljoner kronor, vilket kan jämföras med året innan då omsättningen uppgick till 34 miljoner kronor. Första verksamhetsåret uppgick omsättningen till 12 miljoner kronor.

Det sjätte årets resultat uppgick till 1,8 miljoner kronor, jämfört med 5,6 miljoner kronor året innan och förlusten på 1,3 miljoner kronor första verksamhetsåret.

Annons

Annons

När Ett Hem öppnade upp portarna under våren 2012 anlitade riskkapitalbolagets Altors grundare Harald Mix och hustrun Jeanette Mixvdansk-engelska inredaren och designern Ilse Crawford i omvandlingen av det stora huset som ursprungligen byggdes till en officer år 1910. Hon har tidigare bland annat gjort designen på Mathias Dahlgrens stjärnkrogar Matsalen och matbaren i Grand Hotel.

Uppgiften var att skapa en exklusiv, skandinavisk, men ändå tidlös miljö som kunde binda husets tolv rum och gemensamma utrymmen som vardagsrum, salong, lounge och bibliotek samman till en stor helhet.

I början av 2016 blev Ett Hem omnämnt i brittiska The Telegraphs exklusiva lista ”The 50 greatest hotel in the world”. Det tolv rum lilla hotellet är enligt tidningen ett ”tempel över nordisk mysighet”, och har ”exceptionellt bra mat” samt ”oklanderlig, men ändå jordnära service”. För två år sedan, 2017, rankade Evening Standard, Ett Hem som en av de tre bästa hotellen med skandinavisk miljö. Redan innan och även efter dessa omnämnanden har en rad andra magasin uppmärksammat hotellet bland andra Harper's Bazaar, Elle Decoration, Icon Magazine, Be Great och The Wall Street Journal.

Det tog paret Mix sex år att bli klara med hotellet. Under denna period pågick en grannfejd där Harald Mix och hans hustru stod på ena sidan och på andra sidan stod grannarna, däribland Claes Dinkelspiel. Grannarna fick dock ge med sig och därmed stå ut med att turister kliver in i det ståtliga grannhuset.

Under året har även moderbolaget Herrsunda Holding, förvärvat fastigheten Sånglärkan 12 från Riksbankens Jubileumsfond. Fastigheten ligger intill hotellet Ett hem. I årsredovisningen för moderbolaget framgår det att denna fastighet har ”reglerats in i bolagets sedan tidigare befintliga fastighet, Sånglärkan 1”, alltså Ett Hems fastighet.

Efter förvärvet har skulderna till kreditinstitut har kraftigt ökat i Herrsunda holdings balansräkning och uppgick vid årsskiftet till 157 miljoner kronor jämfört med 35 miljoner kronor året innan. Även skulder till koncernbolaget ökade med 5 miljoner kronor samt övriga skulder ökade med 68 miljoner kronor.

Vid årets slut, 2018, hade paret Mix anställt ytterligare tre personal. Personalstyrkan uppgick därmed vid årsskiftet till 19 stycken.

Enligt hemsidan ligger priserna på cirka 3 900 till 9 500 kronor för dubbelrum upp till den bästa sviten, Mezzanine Suite. Enligt bokningskalendern är flera datum slutsålda framöver.