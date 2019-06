Här är Rökos första förvärv

Bakom investmentbolaget Röko finns den mycket kända finansduon Tomas Billing och Fredrik Karlsson.

Bolaget bildades april, Fredrik Karlsson är mest känd som vd för Lifco, ett uppdrag han sparkades från under uppmärksammade former. Tomas Billing har under många år varit verksam som koncernchef för Nordstjernan.

Det gemensamma bolaget Röko har nyligen tagit 2,7 miljarder kronor, mestadels från kontakter till de båda grundarna.

Ett par månader efter bolaget kommit igång görs den första affären. Det är det Göteborgsbaserade bolaget Arboritec som förvärvas. Bolaget tillverkar vattenbaserade medel som ytbehandlar trägolv. Röko köper 80 procent av aktierna, resterande 20 procent behåller ägaren och grundaren Jörgen Kaldemark.

– Arboritec är ett välskött, lönsamt, internationellt företag med fantastiska produkter. Men det är litet. Vi hoppas kunna hjälpa företaget att växa med bibehållen god lönsamhet, säger Rökos ordförande Tomas Billing till Dagens Industri.