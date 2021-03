Här är alla vinnare i EY Entrepreneur Of The Year

Jubileumsupplagan av entreprenörsutmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year i Sverige avgjordes under fredagen via en digital galafinal från Grand Hôtel i Stockholm. Huvudpriset tilldelades David Modig från Modig Machine Tool, och han kommer nu få representera Sverige i den internationella finalen i början av juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Modig Machine Tool, med huvudkontor i Kalmar, konstruerar och tillverkar precisionsmaskiner, främst till flyg- och fordonsindustrin. Modig Machine Tool har 32 anställda och omsatte 243 miljoner kronor under 2019.

Vinnarna i den nationella finalen utsågs av en extern oberoende jury som bestod av juryordförande Günther Mårder, vd Företagarna, Salvatore Grimaldi, vd Grimaldi Industri AB, Lena Olving tidigare vd Mycronic, Fabian Bengtsson, vd Siba Fastigheter, Maria A Grimaldi, direktör för New Business & Scalable Technology Bublar Group, Lisa Rejler, styrelseledamot Rejlers, Urban Edenström, vd Stronghold Invest, Jan Dinkelspiel, styleseledamot Nordnet.

Under galakvällen delades även tre kategoripriser ut. Årets kvinnliga stjärnskott tilldelades Bianca Ingrosso från Bianca Ingrosso AB.

Årets manliga stjärnskott blev Talal Alshammari, Teknikdelar.se (Spares Nordic AB). Juryns motivering:



SEB:s pris för Bästa internationella tillväxt tilldelades Peter Rothschild från BioGaia.

Under galan delades dessutom hederspriset Årets sociala entreprenör ut. Det priset tilldelades Noel Abdayem, The Humble Co. Motivering: