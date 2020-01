Handelsbanken koras till mest hållbara bank

Enligt en ny varumärkesstudie från Sustainable Brand Index är Handelsbanken mest hållbar av bankerna. På andra plats kommer Nordea och tredje plats Swedbank.



– Det är självklart väldigt roligt att våra kunder ser och uppskattar det arbete vi gör inom hållbarhet. Jag tror att det handlar om Handelsbankens grundläggande sätt att arbeta. Vi jobbar både med digitala lösningar och lokal närvaro via landets alla kontor, säger Camilla Johansson, tillförordnad hållbarhetschef på Handelsbanken.



Intresset kring bankens hållbarhetsarbete har ökat från bankens intressenter de senaste åren, enligt Camilla Johansson.



– Med våra fonder gör vi det lätt för kunderna att göra hållbara val genom att våra förvaltare följer strikta hållbarhetskrav. Vi är övertygade om att framtidens vinnare är de företag som har hållbarhetsaspekten inbyggt i affärsmodellen. Vi möter också det ökade fokuset på miljö och hållbarhet med att exempelvis erbjuda företag lån för omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Camilla Johansson.



Sustainable Brand Insight som ligger bakom undersökning menar att en annan anledning till Handelsbankens topplacering är de skandaler som tyngt Swedbank och SEB under 2019.



– Handelsbanken presterar bäst i vår undersökning. De är första året de kommer först i branschrankingen. Främst beror det på att Swedbank som vunnit tidigare år tappar i rankingen på grund av de skandaler som uppdagats under fjolåret. Handelsbanken upplevs också som aktör som tar stort socialt ansvar både i städerna och ute i landet. Detta är en bidragande faktor till att de klättrar i rankingen, säger Erik Elvingsson Hedén, vd Sustainable Brand Insight.

