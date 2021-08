"Halveringstiden på kunskap är i dag nere på fem år"

Föreläsaren, ledarskapsexperten och författaren Pär Lager säger att han har skrivit boken Upskill och reskill: Smart kompetensutveckling för dig, teamet och din organisation för att kompetensutveckling måste innoveras och uppdateras för att möta den snabba förändringshastigheten i samhället.

– Vi måste lära oss mer än vi någonsin har gjort, snabbare och på ett mer effektivt sätt, men samtidigt har möjligheten till att lära sig aldrig varit bättre än idag. Däremot är det ganska få som känner till detta och praktiserar ständigt lärande, säger Pär Lager och fortsätter:

"World Economic Forum har slagit fast att vi behöver lägga minst 25 arbetsdagar om året på både vardagslärande och strukturerad utbildning"

– Vi är långt ifrån att lägga så mycket tid på kompetensutveckling som vi behöver. World Economic Forum har slagit fast att vi behöver lägga minst 25 arbetsdagar om året på både vardagslärande och strukturerad utbildning, men i snitt lägger vi kanske en tiondel av den tiden. Även effekten är idag alldeles för dålig, så vi behöver både öka effekten och öka kvantiteten. Det betyder att vi behöver lägga mer tid och resurser på kompetensutveckling.

Under de senaste fem åren har Pär Lager fokuserat på kompetensutveckling och har, via Mentometer, frågat deltagarna under hans föreläsningar vilket som är deras största hinder för kompetensutveckling och 75 procent svarar att det är tidsbrist. På andra plats kommer att de inte vet vad de ska lära sig och på tredje plats kommer att de inte vet hur de ska lära sig.

– De tre hindren, tid, vad och hur, är fokus i min bok och då har jag kikat på hur de riktigt framgångsrika gör, som bland andra Spotify, Ericsson, Volvo, ABB och Google. Flera av dem har jag själv jobbat med, säger Pär Lager.

"AT&T, alltså USA:s motsvarighet till Telia, ska utbilda hälften av sina anställda radikalt istället för att säga upp dem och nyrekrytera"

Boken fokuserar inte bara på upskill, det vill säga att lära sig nytt för att hänga med inom sin roll, utan även reskill när ens roll helt försvinner och man behöver omskolas.

– Det finns internationella företag som är urduktiga på detta. Ett exempel är AT&T, alltså USA:s motsvarighet till Telia, som ska utbilda hälften av sina anställda radikalt istället för att säga upp dem och nyrekrytera. För de menar att så kan man inte bete sig som företag. De är en riktig förebild för hur man kan skala kompetensutveckling till hundratusentals medarbetare. Det är ett modernt sätt att vara arbetsgivare. De medarbetare du redan har kan företagets kultur och värderingar och har redan upparbetade kontakter, men kanske saknar kompetensen om det där nya och då är det ju bättre att utbilda medarbetarna än att enbart rekrytera nya som inte kan historiken, kulturen eller värderingarna. Samtidigt tar man hand om folk – för hur ska de nya tänka om de som inte har rätt kompetens får sparken? Då funderar de förmodligen på när det är deras tur att få sparken.

"Väldigt få svenskar känner till exempel till massive open online courses där ledande amerikanska universitet erbjuder sina mest populära kurser gratis"

Under de senaste fem till tio åren har det hänt mycket när det gäller möjligheterna till kompetensutveckling.

– Väldigt få svenskar känner till exempel till massive open online courses där ledande amerikanska universitet erbjuder sina mest populära kurser gratis. Jag vill sprida att möjligheterna finns, säger Pär Lager och fortsätter:

– I Sverige kan alla svenskar följa sin mobilräkning i en dashboard på nätet, men i Singapore har alla medborgare över 25 år tillgång till en egen portal för sitt livslånga lärande. Där mappas dina kompetenser och du kan se vilka kompetenser du saknar och var du kan hitta dem för att kompetensutveckla dig.

"I Singapore har alla medborgare över 25 år tillgång till en egen portal för sitt livslånga lärande"

Pär Lager menar att det pågår en revolution inom kompetensutveckling med innovativa lösningar som går att skala till så många som möjligt.

– Detta måste individer, team och organisationer fatta och hänga på. Halveringstiden på kunskap är i dag i snitt nere på fem år, så efter fem år är din nya kunskap bara värd 50 procent. Du står inte bara still utan du tappar alltså kunskap. Därför måste vi investera mer tid i att lära oss nytt.

Varför ska arbetsgivare prioritera kompetensutveckling?

– Vem har mest nytta av att anställda kompetensutvecklas? Det har alltid arbetsgivaren som får nytta av att medarbetarna innoverar produkter och tjänster samt jobbar mer effektivt med produktionen av produkter och tjänster. Fler och fler arbetsgivare förstår detta, säger Pär Lager och fortsätter:

– Även fackförbunden satsar enormt mycket mer på kompetensutveckling nu. Rätten till kompetensutveckling är kanske den viktigaste frågan på arbetsmarknaden nu, till och med viktigare än arbetsrätten. Om du får löpande kompetensutveckling vet du att du alltid kommer ha jobb.

Hur ska man som anställd hitta tiden till kompetensutveckling? Även om viljan finns kan det vara svårt.

– Du behöver förstå hur viktigt det är och att det är en del av jobbet och inget man gör efter jobbet. Därmed ska man börja dagen med kompetensutveckling istället för att vänta slutet av dagen och se om det hinns med eller inte. Lägg in lärande varje dag i din kalender eller kör lärande tillsammans med teamet. Ni kan till exempel köra Learning Thursday där ni i teamet sätter målen för vad ni ska lära er för att tillsammans bli starkare som team och så lär ni er tillsammans en gång i veckan, säger Pär Lager och fortsätter:

– Ett annat tips är att börja mäta hur mycket tid du lägger på lärandet och sätta ett ambitiöst mål för det. På min tidigare arbetsplats Berghs School of Communication ska varje medarbetare lägga minst 100 timmar om året på lärande. Andra företag bygger en hel akademi, som ett internt företagsuniversitet där de samlar smarta kurser och smarta sätt att jobba. Så gör till exempel Ericsson, Volvo och Spotify.