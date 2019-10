Hallvarsson & Halvarsson växlar upp med fler konsulter

Corporate Communications:

Henrik Kennedy – kommer från tjänsten som kommunikationschef på Aleris och har en lång erfarenhet som journalist.

Kristofer Persson – kommer från positionen som kommunikationsansvarig på välgörenhetsorganisationen Help to Help.

Capital Markets:

Adam Makkonen – kommer senast från Nyhetsbyrån Direkt.

Public Affairs:

Fredrik Johansson – kommer senast från en roll som politisk planeringschef för Moderaterna men har en lång bakgrund som rådgivare inom Public Affairs.

Laura Ellsinger – har en bakgrund som politisk sekreterare för Moderaterna i riksdagen.

Corporate Reporting:

Niklas Noreby – kommer från rollen som IR-specialist på Scandic Hotels.

Beatrice Kühn – kommer från Handelshögskolan i Stockholm men har även arbetat på Carnegie Fonder.

Marcus Fleetwood – kommer senast från rollen som finansiell rådgivare på Nordea.