Gränsen för fondavgift på fondtorget sänks

Med start den 7 maj sätter Pensionsmyndigheten in totalt cirka 9,8 miljarder i fondrabatt och arvsvinst till pensionsspararna. Samtidigt dras 608 miljoner i premiepensionsavgift. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den kapitalviktade fondavgiften var i genomsnitt 0,18 procent av förvaltat kapital 2020. Utan fondtorgets rabatt hade den genomsnittliga kapitalviktade avgiften istället varit 0,53 procent, enligt Pensionsmyndigheten.

Den maximala avgiften för en enskild fond på fondtorget har sänkts till 0,68 procent från 0,89 procent, sänkningen innebär enligt myndigheten att pensionssparare och pensionärer får tillbaka ytterligare drygt 360 miljoner kronor nästa år.

Handeln med de nya fondmedel som placeras på pensionsspararnas premiepensionskonton startar måndagen den 10 maj och avslutas för de allra flesta den 11 maj. Placeringen prioriteras före fondbyten, vilket gör att fondbyten som beställs efter 6 maj köas och genomförs efter att måndagshandeln har avslutats.

Förutom insättningen av rabatterade avgifter får pensionssparare och pensionärer dessutom nära 4,9 miljarder kronor i arvsvinster. Det är pengar från personer som avled förra året och som nu fördelas till övriga sparare och pensionärer.

För att finansiera administrationen av premiepensionssystemet tar Pensionsmyndigheten ut en avgift om av pensionsspararna. Avgiften beslutas av regeringen och uppgår till 608 miljoner kronor 2021, att jämföra med 532 miljoner kronor 2020.

Avgiften per sparare är i snitt 0,04 procent eller cirka 77 kronor per person under 2021.