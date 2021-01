Grabs fintechsegment reser 300 miljoner dollar i ny finanseringsrunda

Det ger företaget en värdering om 3 miljarder dollar, erfar Nikkei Asia.



Verksamhetsbenet har ökat försäljningen med 40 procent under 2020 kontra fjolåret efter att coronapandemin påskyndat digitaliseringen i regionen.



Finansieringsrundan är första gången som Grab Financial Group tar in kapital från utomstående investerare och enligt bolaget visar det på intentionen att växa bolaget med fler sådana partners.