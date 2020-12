Glans och Batras agentur ROA blir en del av All Things Live

All Things Live, med fler än 100 anställda som producerar liveunderhållning av olika slag i Danmark, Norge, Sverige och Finland, växer med förvärvet av svenska ROA. ROA kommer framgent att representera den svenska komikerdelen som en del av All Things Live. All personal får jobba kvar, framgår av ett pressmeddelande.

– Att få möjligheten att växla upp till vår absoluta potential känns bra och rätt. Detta är det ultimata kvittot på det fantastiska jobb som personal och vi som bolag gjort under alla år. Jag är spänd och förväntansfull för vad som komma skall, säger Sabina Donoukará, vd för ROA, i en presskommentar.

I All Things Live ingår även bolaget Blixten & Co och Norges ledande komedibolag, Standup Norge, med flaggskeppet ”Latter".

ROA grundades 2007 av Johan Glans, David Batra, Thomas Järvheden, Özz Nûjen, Hasse Brontén och Måns Möller som, tillsammans med vd:n Sabina Donoukará, alla varit delägare i bolaget. Grundad 2018, All Things Live består av ett antal liveunderhållningsföretag i Danmark, Norge och Sverige och har idag fler än 100 anställda.