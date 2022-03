Full fart framåt för Realtid

De senaste 90 dagarna har trafiken till Realtid ökat med 20,3 procent jämfört med föregående 90-dagarsperiod.

De senaste 28 dagarna med 23,9 procent.

De senaste sju dagarna med 38,4 procent och för en enskild dag noterade gårdagen en uppgång med svindlande 97 procent. Aldrig tidigare i Realtids historia har så många besökare varit inne på sajten som just onsdag den här veckan.

– Det är så fruktansvärt roligt, även om våra siffror förstås är blygsamma jämfört med jättarna – men med tanke på våra minimala resurser så är det ett enastående gott betyg. Vi lyckas vara både relevant och intressant, trots att det inte direkt råder brist på nyhetskällor, säger Camilla Jonsson, Realtids chefredaktör.

I början av februari blev det känt att Realtid för första gången är nominerad i kategorin Årets Redaktion av branschorganisationen Tidningsutgivarna. Övriga titlar som är nominerade i samma kategori är Omni och Nerikes Allehanda.

Juryns motivering för nomineringen av Realtid är:

"Ett av de tuffaste områdena att gräva i, och sedan göra begripligt för läsaren. Här är en modig redaktion som kan sin publik – och når den på rätt plattformar."

– Bara att vara nominerad känns ju som att vinna en guldmedalj, men förstås hoppas vi att vinner hela kategorin också, säger Camilla Jonsson.

Tidsskriftsgalan med alla vinnare tillkännages nästa torsdag, den 31 mars.

I maj förra året lanserade Realtid sin prenumerationsmodell, och antalet medlemmar ökar i stadig takt – men fler behövs.

– För att kunna driva det här företaget och ha en hållbar affär behöver vi både annonsintäkter och läsarintäkter, säger Maria Pellborn, vd för Realtid sedan februari förra året.

Team Realtid:

Maria Pellborn, vd

Camilla Jonsson, chefredaktör

Marlène Sellebråten, debatt- och featureredaktör, head of AI och data

Per Agerman, reporter och krönikör

Per Lindvall, krönikör

Anders Frick, reporter

Annelie Östlund, reporter och krönikör

Torbjörn Isacson, reporter och krönikör

Anne Smitt, kommersiell redaktör och kundansvarig

Martin Lättman, traffic

Joakim Båge, poddredaktör och projketledare event