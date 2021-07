Frida Bratt: "Reddit-haussen kring Gamestop fångar samtiden på så många plan"

Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Att se det otroliga engagemanget hos sparare över hela landet kring namninsamlingen #Rörintevårtsparande, som jag startade efter att socialdemokraternas arbetsgrupp med finansminister Magdalena Andersson aviserat miljonärsskatt och tak på ISK. Engagemanget visar verkligen att sparande är en folkrörelse – fler politiker måste förstå det.

– En annan händelse som har haft enorm betydelse är det stora steg mot en schysst pensionsmarknad som togs den 1 april då avgiftstaket för pensionsflytt infördes, vilket innebär att sparare kan flytta sin individuella pensionsförsäkring för endast 600 kronor. Det är oerhört viktigt, särskilt som vi vet att pensionsutfall i exempelvis tjänstepensionen till hög grad avgörs av avkastning och därmed också avgifter.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Det är svårt att komma runt Reddit-haussen kring Gamestop, AMC med flera. Det var en unik händelse, och fångar egentligen samtiden på så många plan. Enorm riskaptit, hajp, ny generation på börsen, sociala medier och börs som går in i varandra, digitaliseringsförlorare där man hoppas på short squeeze, gräsrötter mot storfinansen, en ideologiskt driven David mot Goliat-kamp. Många fenomen får plats här, och känslorna hos många var översvallande åt alla håll. Jag varnade för att hoppa på hajpen, och fick ta emot mycket ilska på sociala medier för det. Det fanns dem som tolkade mina varningar som att ”jag stod på hedgefondernas sida”. Men min poäng var att risken var så enormt stor för privatsparare som hoppade på i ett sent skede att bränna sig. Vilket också hände. Då fick jag på vissa håll höra att jag borde ha varnat för att hoppa på hajpen, vilket var intressant med tanke på att jag spenderade veckor med att intensivt göra just det. Det var väldigt speciella veckor.

– En annan sak som överraskade lite tycker jag var hur intensiv men kort SPAC-hajpen var.

"Det var en unik händelse, och fångar egentligen samtiden på så många plan. Enorm riskaptit, hajp, ny generation på börsen, sociala medier och börs som går in i varandra, digitaliseringsförlorare där man hoppas på short squeeze, gräsrötter mot storfinansen, en ideologiskt driven David mot Goliat-kamp."

Hur ser du på rådande marknadsläge?

– Som att vi är lite vid ett vägskäl. Står vi inför en omläggning av penningpolitiken mot en mer hökaktig riktning? Om inflationen är av tillfällig karaktär påverkar finansmarknaderna mer än bara ”value eller growth”-valet.

Vilka var de största glädjeämnen och största orosmoln under första halvåret?

– Största glädjeämnet när avgiftstaket infördes den 1 april. Det är en fråga jag och Nordnet kämpat för så länge. Det var riktigt motigt i början, men de politiska partierna insåg tids nog att regeringens ursprungliga förslag var totalt orimligt. Med det förslaget hade pensionsjättar kunnat fortsätta att ta ut höga avgifter både ur produkterna och från de sparare som vill flytta. Avgiftstaket är en seger för spararna.

– Lika glädjande var också finansmarknadsminister Åsa Lindhagens besked att även försäkringar tecknade före 2007 ska omfattas av flytträtt.

– Ett annat glädjeämne tycker jag är att så många unga har hittat till börsen och fått upp ett intresse för sparande och investeringar. Jag tycker det är fantastiskt. Dessvärre problematiseras detta återkommande på sina håll, vilket är synd. Men så är det alltid när nya grupper, som inte tillhör de redan inkluderade eller priviligerade, tar sig in på ett nytt område, tyvärr.

– Största orosmolnen förstås vaccineringstakten i Sverige och Europa, som halkade efter exempelvis USA. Och så Gamestop-hajen då, där man med vetskapen om att fundamenta i bolag förr eller senare segrar framför luft i aktiekurser, tyvärr kunde förutse att många skulle förlora pengar.

Vilka blir de största glädjeämne och största orosmoln under kommande halvåret?

– Jag hoppas det tas framsteg i frågan om flytträtt för äldre försäkringar, som nu är ute på remiss. Regeringskrisen (som i skrivande stund inte var löst. reds.anm.) gör att mycket är osäkert, samtidigt som vi har en del plånboksfrågor som faktiskt hänger i luften. Beskattningen av sparande är en sådan, och den hoppas jag givetvis att ingen regeringskonstellation – oavsett hur den ser ut – väljer att gå vidare med.

– Ränteavdraget är en annan fråga, där alla utom Moderaterna vill se en nedtrappning.

– Ett orosmoln är givetvis inflationen, den diskussionen är på alla läppar. Inflationssiffror och sysselsättningssiffror från USA kan bli riktiga nagelbitare av den anledningen.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin?

– Mitt mantra är alltid ”rätt pengar på rätt ställe”. Under pandemin blev det väldigt tydligt att många svenskar inte hade det. Många hade dessvärre kortsiktiga pengar på börsen eller i företagsobligationsfonder, och fick panik när marknaden började skaka under våren 2020. Man kan tycka att sparekonomer är tjatiga som säger att långsiktighet är viktigt på börsen, men händelserna våren 2020 visade att det är budskap som tål att upprepas.

"Man kan tycka att sparekonomer är tjatiga som säger att långsiktighet är viktigt på börsen, men händelserna våren 2020 visade att det är budskap som tål att upprepas."

Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– Jag tillhör definitivt dem som tror att vi kommer att arbeta hemifrån i mycket högre utsträckning än innan pandemin. Arbetstagare ser möjlighet till större flexibilitet, arbetsgivare ser möjlighet till lägre kostnader. Mer än vi tidigare trodde har visat sig fungera på distans. Det är en beteendeförändring som branscher som fastighetsbranschen, flygbranschen men också bostadsmarknaden i sin helhet kommer märka.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Frågan om beskattning av sparande, helt klart. Ett tak på ISK är helt fel väg att gå. Narrativet att det endast är mångmiljonärer i Djursholm som sparar på ISK har vi väl förhoppningsvis slagit hål på. Glädjande nog förstod flera borgerliga partier att ISK ligger väldigt, väldigt många väljare varmt om hjärtat och därför presenterades flera förslag med syfte att främja sparande. För mig får partierna gärna tävla i valrörelsen om vilket av dem som är mest ISK-vänligt!

Hur kopplar du av i sommar?

– Vandrar i fjällen, badar i Mälaren.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– Allt jag fått lära mig – Tara Westover.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Det stora pensionsrånet – miljardsvindeln i Falcon Funds av journalisten Jens B Nordström. Bra djupare insikt i hur härvan kunde ske, som också ger en bra bakgrund till förändringen av premiepensionen.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Sapiens - Yuval Noah Harari

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Förbereder mig för hösten genom att samla energi genom att vara ledig med familjen efter en oerhört intensiv vår. Men jag är dålig på att koppla bort helt, jag följer alltid nyhetsläget och vad som händer på marknaderna.