Från Betsson till Bisnode – och snart till Dun & Bradstreet

Det globala analysföretaget Dun & Bradstreet köper svenska affärsinformationsföretaget Bisnode från Ratos och Bonnier för 7,2 miljarder kronor. Köpet genomförs sannolikt i januari 2021, och tack vare vd Magnus Silfverberg blir det ett mer renodlat och spetsigt Bisnode som Dun & Bradstreet kommer att ta över.

– Innan jag började på Bisnode för fem år sedan bestod företagsgruppen av 70 olika bolag med egna produkter, egna teknikstackar och egen kultur. Sedan dess har vi genomfört ett enormt förändringsprogram för att bli ett enat Bisnode och bland annat tagit fram en helt ny teknisk plattform som vi nu håller på att flytta över våra kunder till, säger Magnus Silfverberg till Realtid.

Under sex år arbetade han på bettingbolaget Betsson. Två av åren var han Malta-vd och övriga fyra år koncernchef. Erfarenheterna från bettingbranschen är något som han har tagit med sig i Bisnodes transformationsresa.

– På Betsson drev jag en agenda med många förvärv som sedan skulle integreras i bolaget, men framförallt är Betsson ett digitalt bolag i grunden. Där arbetade vi med CRM, big data och analys, och hela företagets grund baserades på datadrivna beslut, säger Magnus Silfverberg.

Medan betting- och spelbolag oftast arbetar mest med data som kunderna lämnar ifrån sig på nätet så kombinerar Bisnode offentliga datakällor med kundspecifika data – något som ger en kraftfull profilering.

– Vi kan till exempel prognosticera vem som nästa månad kommer att köpa en ny kombibil. Det handlar visserligen bara om sannolikhetsbedömningar, men de kan bli väldigt träffsäkra, säger Magnus Silfverberg.

En av Bisnodes 130 000 kunder är NetOnNet, som tidigare saknade ett bra system för att samla och analysera all sin kunddata. Konsekvensen blev att de inte kunde dra några strategiska slutsatser av all kundinformation de satt på. Bisnode lade bland annat till förädlade data, lyfte in data från sociala medier och analyserade innehåll i chattar med kundservice. Resultatet blev att NetOnNet kunde göra mycket spetsigare och riktade kundkampanjer.

– Vi arbetar med många olika typer av datakällor och har ett analysteam på 100 personer som bland annat bygger modeller för att bedöma kreditvärdigheten på bolag. Banker och stora telekomoperatörer använder oss, och vi har flera nordiska telekomoperatörer som i princip har outsourcat hela sin riskhanteringsverksamhet till oss. Enkelt förklarat så tar vi automatiserade beslut åt bolagen om en kund ska få köpa sin iPhone på kredit eller inte, säger Magnus Silfverberg.

Förra året omsatte Bisnode 3,8 miljarder kronor och enligt Magnus Silfverberg har bolaget i år taktat några procent lägre, på grund av coronapandemin. Närmast större händelse är integrationen med Dun & Bradstreet – ett avtal som skrevs under den 7 oktober men som nu är under konkurrensprövning.

– Dun & Bradstreet har en massa globala produkter och det kommer att bli en intressant resa för vår del. För oss är fokus nu bland annat på att spetsa vårt erbjudande inom digital marknadsföring och få ut det i fler nischer, länder och företag. Det kommer att lyfta Bisnode och göra oss ännu vassare, säger Magnus Silfverberg.