Fondia lanserar Legal Aid Clinic

I fredags lanserade affärsjuristerna Fondia pro-bono initiativet Fondia Legal Aid Clinic.



Initiativet är en uppsamlingsplats för alla de affärsjuridiska frågor företag har i relation till utvecklingen kring coronaviruset.



Frågorna som skickas in besvaras av någon av Fondias 110 jurister. Svaren är kostnadsfria och svaren betecknas som information och inte juridisk rådgivning. För att en fråga ska bli bemött med juridisk rådgivning av Fondia krävs ett uppdragsavtal.



– Vi ser att coronaviruset drabbar många företag hårt just nu och vill göra vad vi kan för att hjälpa företagen i denna svåra tid. Behovet av juridisk hjälp ökar i takt med att företagen ställs inför nya problem och utmaningar som de tidigare inte ställts inför, säger Carl Larka, jurist och marketing manager, Fondia.



De flesta frågor Fondia får in handlar om avtalsrättsliga frågor, personalen och vad som händer när projekt måste skjutas upp eller ställas in, leveranser som försenas och svårigheter att betala eller få betalt i tid.



– Det är i tider som dessa som oron och behovet av hjälp är som störst. Intäkterna rasar, utgifterna ökar. Det är lätt att drabbas av panik och stirra sig blind på den egna överlevnaden, men det är ingen långsiktigt hållbar strategi. Det handlar om att kunna kartlägga, minimera och ta höjd för risker, i det arbetet är juridiken ett otroligt kraftfullt och viktigt verktyg. Därför känns det väldigt bra att kunna sträcka ut en hand och erbjuda det här. Det är helt enkelt rätt sak att göra.



Kommer detta inte leda till att ni får färre betalande kunder?

– Det finns två sidor av det myntet. På kort sikt handlar det ju såklart om tid vi annars hade tagit betalt för. Samtidigt är det viktigt att visa att vi verkligen finns där när det verkligen krisar. Som jurister och byrå tror vi att detta innebär något positivt i längden. Vi vill vara så långsiktiga som möjligt i alla våra uppdrag och jag är fullt övertygad om att vi vinner på att de företag vi nu hjälper kommer stå sig starkare när krisen är över.



Carl Larka rekommenderar samtliga företag att vara flexibla och kompromissvilliga i dessa kristider. Betalningsfrister bör skjutas fram och tidigare samarbeten stärkas.



– Det viktiga är att inte ställa företag mot varandra i denna situationen. Ett gott samarbete med dina leverantörer och kunder är nyckeln till att gå starkare ur detta. Alla parter behöver här ta ett steg tillbaka och tänka långsiktigt. Det står still i alla branscher just nu.



Fondia Legal Aid Clinic hittar du här.



– Jag tror att de aktörer som i dessa tider sträcker ut en hjälpande hand kommer att komma ut som vinnare när krisen är över. Dessa aktörer kommer då snabbare komma på fötter igen när de vidhåller goda relationer och avtalsförhandlingar med sina parter. De som är för hårda juridiskt just nu kommer efter krisen ha färre partners och kunder.