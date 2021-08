FN:s innovationscenter i Lund ska hitta Sveriges mest hållbara startups

UNOPS Global Innovation Center invigdes i oktober 2019. Centret ligger i Lunds Ideon Science Park och syftar till att skapa en miljö som vårdar innovation och främjar partnerskap som leder till att identifiera de lösningar och tekniker som behövs för att hantera klimatkrisen och uppnå en långsiktigt hållbar utveckling.

Nu bjuder man in till det första eventet, For A Better Future. Syftet med eventet är att accelerera de privata investeringarna i lösningar för de globala målen och att nå nya målgrupper i det svenska samhället med information om FN:s globala mål och påvisa behovet men också möjligheten att vara med och påverka framtiden. Man vill också skapa en framåtrörelse för svenska startups som jobbar mot de globala målen som utmynnar i ökade investeringar och mer medialt fokus på arbetet med de globala målen.

FN:s projektorganisation UNOPS (United Nations Office for Project Services) globala innovationscenter fokuserar främst på att identifiera nya innovativa lösningar från unga innovativa företag och uppfinnare från hela världen. Centren ska bidra till att utveckla idéer och entreprenörer så att de kan bli aktuella för FN-upphandlingar. I nuläget har innovationscenter öppnats i Kina och Antigua. Planen är att det ska bli totalt 17 center i UNOPS regi.

Svenska regeringen har bidragit till att finansiera centrumet under de första åren, genom UD, näringsdepartementet och Vinnova, Sveriges innovationsbyrå. Sveriges investering är en del av dess bredare insatser för att stärka kopplingen mellan landets biståndsinitiativ och innovation.

Eventet, For A Better Future, kommer att äga rum den 18 november på Eleda Stadion i Malmö.

Dagen har tre beståndsdelar, där dragplåstret är en tävling för svenska startups som fokuserar på de globala målen. Tio finalister pitchar inför investerare på förmiddagen för en mindre publik. Tre vinnare koras av en jury under eftermiddagen..

Dagen avslutas med en middag med cirka 200 speciellt inbjudna beslutsfattare för prisutdelning och artistuppträdanden där deltagarna möts kring diskussioner om de globala målen.

Tävlingen för startups som arbetar inom hållbarhet startar 1 september. Idéer gällande alla de sjutton globala målen är intressanta, alltså inte bara företag inom till exempel miljöområdet.

Av anmälda startups kommer tio startups väljas ut som får pitcha inför investerare på Eleda stadion i Malmö den 18 november på förmiddagen. Tre vinnare kommer utses och prisutdelning sker på kvällseventet på Eleda stadion.

Vinnarna får coaching och möjliga investeringar från ett antal väldigt kända svenska investerare, och en möjlig antagning till UNOPS S3i’s innovationsprogram.

Några av investerarna och talarna är följande:

Åsa Skogström Feldt, Managing Director på Ikea Social Entrepreneurship och tidigare president och vd för Hungerprojektet

Steve Angello, musiker och medlem världskända gruppen Swedish House Mafia och grundare till stiftelsen För Vårt Sverige

Ben Gorham, grundare av globala parfymmärket Byredo och engagerad i Cancerfonden

Gerda Larsson, social entreprenör, CEO Curitas Ventures och rankad som Sveriges största talang inom hållbarhet.

Stefan Larsson, grundare av börsbolaget BIMObject, affärsängel inom hållbarhet och tech, och grundare av startupen Lostboyslab som arbetar med additiv tillverkning och hållbarhet

Indra Sharma, investerare med bakgrund inom venture capital, bland annat EQT Ventures, och författare till boken: Förebilderna: Kvinnorna som formar vår framtid

Ash Pournouri, serieentreprenör som skapat och/eller byggt bland annat den internationella konferensserien Brilliant Minds, Mind Medicine, Audius, Triller, Bolt, Antler och Convendum, samt ett antal av världens största musikartister.

– Näringslivet utgör idag 75 procent av världens BNP. Och näringslivet behöver öka sina investeringar i en hållbar framtid för att nå de globala målen, skriver centret i sin inbjudan.