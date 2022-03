Vårazalea – massiv blomsterglädje på vårvintern

Tvåfärgade, polkagrisrandiga, aprikos, puderrosa eller vita som snö… Det finns vårazaleror för alla smaker men det allra vackraste är växtsättet, som en liten blommande minibuske eller ett träd, fyllt av blommor. Redan under sommaren lagrar vårazalean sin energi för att kunna blomma fyra–åtta veckor under den mörka vårvintern. Blomsterfrämjandet tips är att du när du köper dina plantor ska du se till att knopparna har börjat få färg och om någon blomma hunnit slå ut är det ännu bättre. Är knopparna helt gröna har de nämligen svårt att slå ut.

De vårblommande azaleorna tillhör Rhododendron simsii-familjen och härstammar från Himalayas bergstrakter i Kina och Japan.

Skötsel:

Vattna dina vårazaleor i princip varje dag. Någon deciliter på fatet eller i ytterkrukan brukar vara lagom då de inte vill stå i vatten. Se till att allt vattnet sugits upp innan du vattnar igen. Under blomningen ges ingen näring. Placera den var som helst i rummet men undvik starkt solsken. Efter den långa blomningen så blommar de flesta azalea ihjäl sig, men ibland kan man som en extra bonus få den att blomma om. Då kan du prova med att plocka bort de sista blommorna och ställa den ljust i fönster minska lite på vattningen. När det kommer nya små skott kan du börja vattna med blomsternäring en gång per vecka.

På sommaren kan man plantera ut dem i trädgården i halvskugga i lätt jord och gödsla med rhododendrongödning. När sedan hösten kommer är det dags att ta in plantorna igen och placera dem ljust och svalt. Vogelazalea kan blomma igen redan på sensommaren. Vattna regelbundet så att den hålls lätt fuktig. Vårazalea ska ha en sval temperatur under hösten, mellan 0-12 grader är lagom. I januari tar man in dem i rumstemperatur och med lite tur kommer dina vårazleror att blomma igen!

Efter nyår kommer de härliga vårazaleorna. Det finns ett otroligt variationsrikt sortiment med upp till 50 olika sorter som drivs i Sverige. Det är exempelvis ”Äpplebloms”-sorter som Theo och Stella Maris, småblommande japonicasorter som Darius och Dolly, ljuvligt aprikosa Oase de Lo och polkagrisrandiga Sachsenstern men också de kameliablommande AIKO i vit och aprikos.

Azaleasäsongen sträcker sig från september till mars och man brukar därför dela in dem i två grupper; höst- och vårazaleor. Höstazaleor säljs i september - december och är så kallade Vogel-sorter. De finns i ett 10-tal färger, har fyllda blommor och är mycket hållbara. De azaleor som finns i affärerna nu kallas vårazaleor och de kommer i slutet av december. Det säljs ett 40-tal olika sorter i Sverige med en spännande variation i färger och former.

Kärt barn har många namn, och azaleor som används inomhus heter också rumsazalea och fönsterazalea.