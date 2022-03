Nyhet från Gilbert Rouge

Vinet är en blend på shiraz och pinot noir, signerat vinmakare Simon Gilbert och Will Gilbert. Far och son som tillsammans utgör Gilbert & Gilbert, ett familjeägt varumärke inom Gilbert Family Wines. Det framgår av ett pressmeddelande.

Gilbert Family Wines grundades 2004 av vinmakaren Simon Gilbert, vars familj arbetat som vinmakare under fem generationer. Simon Gilbert anses som en av Australiens främsta vinmakare, vars tekniska färdigheter matchas av lyhördhet och en framstående sensorisk förmåga. Sonen Will går i pappas fotspår och utsågs nyligen till 2021 Young Winemaker of the Year av Gourmet Traveller Wine.

Will och Simon Gilbert har ett starkt fokus på vinodling i svala klimat och skapar viner på pinot noir, chardonnay, riesling och shiraz. Vineriet ligger i Mudgee i New South Wales och druvorna till Gilbert Rouge kommer från Central Ranges, Tumbarumba, Southern Fleurieu. Vinet har vilat fem månader på ekfat.

Gilbert Rouge 2021 har en kryddig och nyanserad smak med inslag av fat, skogshallon, björnbär, plommon och kryddpeppar. Passar perfekt till säsongens grillade nötkött eller lamm.

Finns i Systembolagets ordinarie sortiment från 1 mars

Nr 2652, Gilbert Rouge 2021, 75 cl, 149 kr