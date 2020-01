Fastator vill komma upp sig – siktar på Nasdaqs huvudlista

Det svenska fastighetsinvestmentbolaget Fastator påskyndar processen att byta aktielista från First North till Nasdaq main market. För att öka takten i processen har de tillfört extra resurser till EY för att fullborda listbytet.



– Bolagsvärdet har helt enkelt blivit för stort för First North. Huvudlistan är den enda rimliga lösningen, säger Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.



Processen inleddes under våren 2019. Fastators aktiekurs har ökat med 146 procent under de senaste tolv månaderna, att jämföra med index för OMX-30 som ökat 24,5 procent under samma period.

– 2019 har varit ett mycket aktivt år för Fastator där vi offentliggjorde förvärv så sent som dagen före julafton. Att göra goda investeringar är även fortsatt vårt huvudfokus men nu närmar vi oss slutfasen i processen med att byta lista. För att kunna hålla ett högt tempo har vi därför engagerat EY. Fastator växer och ett byte av börslista är ett självklart steg i tillväxten. Vi har också identifierat ett antal tillväxtområden inom fastighetssektorn som kommer hjälpa bolaget att växa ytterligare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, vd Fastator.



Bolaget är värderat till omkring 1,4 miljarder svenska kronor och största ägare är Mats Invest med 32 procent av aktierna, samt Skälsö Intressenter med 30,4 procent av aktierna. Profilerna Staffan Heiner Beckett och Ulf Adelsohn är även storägare i bolaget med 4,5 respektive 4,3 procent av aktierna i bolaget.



Bolagets juridiska rådgivare under processen är Glimstedt och Gernandt & Danielsson. Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser.

