Evolution Gaming budar på Net Ent

Den svenska kasinoutvecklaren Evolution Gaming lägger bud på Net Ent värt 79,93 kronor per aktie. Affären värderar Net Ent till 19,6 miljarder kronor vilket innebär är en premie om 43 procent mot tisdagens stängningskurs. Detta framgår av ett pressmeddelande.

– Vi budar på Net Ent på grund av deras starka position inom online slots samt bolagets starka position i USA, sade Martin Carlesund, vd på Evolution Gaming, under morgonens presskonferens.



Evolution Gaming erbjuder 0,1306 Evolution-aktier för varje aktie i Net Ent och kommer inte att höja det erbjudna vederlaget, enligt pressmeddelandet. Styrelsen för Net Ent rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.



– Detta strategiska förvärv är en viktig del av Evolutions långsiktiga vision att bli marknadsledande i den globala onlinespelbranschen. Kombinationen av Evolutions starka erbjudande inom live casino och Net Ents ledande position inom online slots kommer att resultera i en portfölj av onlinespel i världsklass som kommer att göra det möjligt för oss att serva en växande kundbas, säger Jens von Bahr, styrelseordförande för Evolution Gaming.



– Dessutom kommer kombinationen av Net Ents etablerade position i Nordamerika och Evolutions befintliga studior i USA och vår så kallade first to regulated market-strategi att sätta oss i en fördelaktig position för att kapitalisera på den pågående regleringen i Nordamerika, säger Jens von Bahr, styrelseordförande för Evolution Gaming, i en kommentar.



Samgåendet väntas resultera i årliga kostnadsbesparingar om cirka 30 miljoner euro jämfört med bolagens sammanslagna kostnadsbas per det första kvartalet 2020. Detta inkluderar de kostnadsbesparingar om cirka 150 miljoner kronor som Netent redan har aviserat. Besparingarna kommer främst ske inom administraion och försäljning, berättade Martin Carlesund under morgonens presskonferens.



Acceptfristen beräknas löpa under perioden 17 augusti till 26 oktober.