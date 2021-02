Ericssons M&A-chef: "Vi var tvungna att göra en snabb turn-around"

När Helena Svancar började på Ericsson 2018 hade hon arbetat nästan tjugo år inom investment banking i London, New York och Stockholm. Den senaste rollen var som Managing Director och chef för Corporate Finance i Norden på Deutsche Bank.

När Svancar tillträdde hade Börje Ekholm suttit på vd-stolen cirka ett år, börsvärdet var hälften så stort som idag, världens första 5G-nät hade ännu inte aktiverats och telekombolaget befann sig mitt i en turn around.

–Jag kom in mitt i omställningen, vilket var bra timing. Det blev större fokus på M&A när ledningen skulle bestämma riktningen för framtiden, säger Helena Svancar.

Sedan dess har flera förvärv gjorts – större och mindre. En del viktigare än andra – som köpet av Cradlepoint hösten 2020.

Det USA-baserade bolaget är numera en del av Ericssons affärsenhet Technologies & New Businesses som i sin tur är ett sätt för telekombolaget att hitta nya lönsamma affärer utanför kärnverksamheten.

Cradlepoint beskrivs som marknadsledare för företagslösningar inom 4G och 5G för trådlöst Edge WAN. Investeringen gjordes som ett led i Ericssons strategi att ta marknadsandelar i det snabbt växande företagssegmentet inom 5G.

–4G innebar en revolution för konsumenterna. Plötsligt kunde vi beställa taxi via appar och betala med Swish. 5G kommer att innebära en liknande revolution för företagen, säger Helena Svancar.

Visserligen kommer även privata mobiler och datorer att vara uppkopplade mot 5G i framtiden. Men att femte generationens mobilprotokoll beskrivs som något som kommer att revolutionera för företagen, beror framför allt på de ökade möjligheterna att koppla upp fler och fler maskiner och prylar mot internet.

–Våra primära kunder är ju operatörerna, men med Cradlepoint har vi verkligen tagit klivet mot företagslösningar. Till exempel har team som kört omkring i bilar och testat människor för covid-19 kunnat skicka in resultaten direkt via Cradlepoint-enheter, säger Helena Svancar.

5G är betydligt snabbare och mer stabilt än tidigare generationer vilket är en förutsättning för att utvecklingen av exempelvis självkörande fordon ska kunna fortsätta.

–Det är ett otroligt viktigt och stort teknikskifte som kommer att möjliggöra mycket mer innovationer.

Ledande inom 5G

Om köpet av Cradlepoint var ett bra exempel på Ericssons uttalade strategi att etablera sig på nya marknader nära kärnverksamheten, var förvärvet av Kathreins antenn- och fiberverksamhet för 5G ett sätt för telekombolaget att stärka kärnverksamheten.

–Vi hade redan antennkompetens internt men förvärvet av Kathreins antennverksamhet var för att stärka det området ytterligare.

Det finns också en tredje typ av objekt som är högintressant för Ericssons M&A-team.

–För att stärka bolagets teknikkompetens letar vi även efter företag som är väldigt teknikdrivna, som har duktiga ingenjörer och som kanske har utvecklat någon mycket intressant produkt.

Gemensamt för flera färska förvärv, däribland Cradlepoint och Kathrein, är också det starka fokuset på 5G.

–När vår nuvarande vd tillträdde antogs nya strategier – som har fungerat. Vi är nu ledande inom 5G, vilket är helt otroligt om man tänker på att vi är ett bolag från ett litet land som Sverige. Idag har vi 127 kommersiella 5G-avtal och 79 5G-nätverk som är ”up and running”.

Men Huawei är en stark konkurrent.

–Huawei är vår största konkurrent och de är väldigt snabbfotade. Men konkurrens är positivt och det har gjort oss till ett bättre bolag. Vi var tvungna att göra en snabb turn around och investera mycket i forskning och utveckling.

Hoists styrelse

Samtidigt som Helena Svancar är ett viktigt kugghjul i Ericssons maskineri har hon nu också föreslagits till ledamot i kredithanteringsföretaget Hoists styrelse.

Vad lockar med Hoist?

–Det är ett svenskt bolag som geografiskt finns i elva länder och är ledande inom det de gör –köper stora låneportföljer och hjälper privatpersoner att återbetala sina skulder.

På ett sätt återknyter Hoist till Svancars ”tidigare” liv – på Deutsche Bank och innan dess – på Rotschild och SEB.

Under tiden på SEB var Helena Svancar under en period placerad i New York – utstationerad (secondment) på Blackstone.

–Det var tidigt i min karriär och där lärde jag mig mycket om M&A, Private Equity och att räkna.

Därefter gick flyttlasset till London där hon först arbetade ett par år på Rotschild innan hon vandrade vidare till Deutsche Bank där hon sedermera fick rollen som Managing Director och chef för Corporate Finance i Norden.

–På Deutsche Bank hade jag ett av mina första riktiga management-jobb. Jag byggde upp ett team, satte upp vår strategi för Norden och arbetade nära kunderna. Vi var ledande inom corporate finance generellt men specifikt också inom M&A, företagsobligationer och ”leverage finance.”

Trots den stenhårda konkurrensen i finansmeckat London lyckades Helena Svancar utmärka sig. Och 2014 blev hon bland annat rankad som en av de 40 mäktigaste under 40 år på de europeiska investmentbankerna av brittiska Financial News.

Under åren på Deutsche Bank fungerade Svancar och hennes team som rådgivare åt stora företag som Telia Sonera, Vattenfall, Sony och Scania.