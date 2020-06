EQT: ”Vi vill dra igång en rörelse”

Den svenska private equity-jätten EQT lanserar en kreditfacilitet där ESG-mål avgör räntan. Initiativet stöttas av ett större syndikat av 17 ledande finansinstitutioner även om bolaget enbart kan tillkännage SEB och BNP Paribas så här långt, som varit nära samarbetspartners (så kallade sustainability co-ordinators).



– Vi har försökt hitta ett instrument som på ett enkelt sätt kan kopplas till olika hållbarhetsmål, som till exempel miljömässiga resultat. Ambitionen är att skapa värden för investerare, samhällen och ägare och föra in ESG-delen som en naturlig och integrerad del av varje bolag, säger Therése Lennehag, hållbarhetschef på EQT.



EQT vill inte gå in på de exakta detaljerna för hur de olika ESG-faktorerna prisas in rent avtalsmässigt. Kreditfaciliteten baseras på tre övergripande teman: bolagsstyrning, mångfald och klimatagendan.



– Det är otroligt viktigt att hållbarhetsfrågorna ligger på styrelsenivå. Vi vill accelerera bolagens omställning mot ett mer hållbart och jämställt näringsliv. Vi vill dra igång en rörelse som fler kan hoppa på.



Governance-aspekten handlar om att skapa ett starkt fundament för ett integrerat hållbarhetsarbete med transparens och målstyrning som ledord. Mångfaldsmålen för faciliteten tar sikte på könsfördelningen i bolagsstyrelserna. Inom klimatagendan fokuserar faciliteten på bolagens omställning till ren energi med minskade koldioxidutsläpp som resultat.



– Målen som sätts i faciliteten är i linje med EQT:s övergripande hållbarhetsmål som vd Christian Sinding befäste i EQT:s årsrapport tidigare i år. Hållbarhet är en kärnfråga för honom och styrelsen i EQT.



Therése Lennehag betonar att EQT jobbat länge och omfattande med hållbarhet i fondernas portföljbolag. Tanken med att koppla kreditfaciliteten till hållbarhetsmål är att höja kvaliteten på hållbarhetsdata samt accelerera hållbarhetsresultaten.



– Vi behöver bättre och mer tillförlitlig data och måste behandla ESG-data med samma respekt som den finansiella. Vi hoppas att initiativet höjer kvalitetsnivån generellt och skapar en ny nivå av “normal” i hela marknaden, också vad gäller vilka konkreta och absoluta hållbarhetsresultat som ska uppnås.