EQT-stjärnor ska få Ulvaeus Pophouse att dansa

De senaste tillskotten – Catherine Powell, Global Head of Hosting på Airbnb, och Alexandra Lutz, partner på EQT – ansluter till styrelsen med Pophouse-ordföranden, tidigare Manchester United-chefen Michael Bolingbroke, delägarna Conni Jonsson och Björn Ulvaeus, Universal-chefen Frank Briegmann, Per-Arne Blomquist, tidigare CFO för SEB och Per Sundin, vd på Pophouse.

Pophouse öppnade nyligen världens största gaming-center, Space, i Stockholm och investerar i ABBA Stadium i London för att skapa den löpade konsertserien ABBA Voyage. Bolaget ger sig också in i investeringar i IP-rättigheter, särskilt musikrättigheter, genom flera strategiska förvärv och utvecklingsprojekt.

–Alexandra tar med sig betydande erfarenhet inom digital tillväxt och kommer att hjälpa våra varumärken att expandera sina verksamheter. Catherine ger oss omfattande kunskap om underhållning och kundupplevelsen som kommer att vara värdefull för att skapa ännu bättre produkter inom hela Pophouse, säger Björn Ulvaeus i en skriftlig kommentar.

– Michaels många erfarenheter från att utveckla globala varumärken som nått en stor publik, både live och digitalt, har redan visat sig vara mycket värdefulla för Pophouse. Hans enastående förmåga att skapa kommersiellt värde i populärkulturella miljöer stödjer vår ambition att bli en global ledare inom underhållning, säger Conni Jonsson i sin presskommentar.

Här är Pophouse nya styrelse:

Michael Bolingbroke, ordförande

Exekutiv producent för ABBA Voyage. Tidigare vd för FC Inter Milan mellan 2014 och 2016. Michael var COO och finanschef för Manchester United från 2007 till 2014. Han tjänstgjorde också som Senior Vice President för utställningar på Cirque du Soleil från mars 2001 till 2007, där han var ansvarig för strategi, lönsamhet och driften av den globala verksamheten som omfattar fasta och turnerande shower.

Catherine Powell

Global Head of Hosting på Airbnb. Innan dess arbetade Catherine i många år på The Walt Disney Company, senast som Chef för Disney Parks, Western Region där hon ansvarade för Disneyland, Walt Disney World och Disneyland Paris. Hon har också lett mediedistributionsavdelningen för Disney i EMEA-regionen. Tidigt i sin karriär arbetade Catherine på BBC Worldwide. Hennes första jobb var att producera nyhetsinslag på Afrikas horn. Catherine studerade filosofi, politik och ekonomi vid Somerville College, Oxford.

Alexandra Lutz

Kom till EQT 2019 som Head of Digital Growth, USA. Alexandra arbetar med att identifiera, definiera och genomföra banbrytande tillväxtstrategier för EQT:s globala portfölj av företag med tonvikt på go-to-market, produkt- och tjänstinnovation, kundupplevelsetransformation och datastrategi. Innan hon började på EQT var hon Chief Strategy Officer på IPG-byrån Huge. Tidigare var Alexandra chef på en start-up och managementkonsult. Hon har en BA från Yale University och en MBA från Columbia Business School.

Frank Briegmann

Ledare med lång erfarenhet från musikindustrin. Ordförande och vd för Centraleuropa på Universal Music Group (UMG). Han är medlem i den globala ledningsgruppen för Universal och ansvarig för koncernens verksamhet i Tyskland, Österrike, Italien, Schweiz, Benelux, Skandinavien, Östeuropa och västra Balkan. Frank började på Universal Music Germany 2004, som den yngsta vd:n i historien för alla stora tyska skivbolag. Han är också ordförande för det klassiska skivbolaget Deutsche Grammophon.

Per-Arne Blomquist

Vd på investmentbolaget Qarlbo och senior rådgivare för EQT. Ordförande i Bluestep Bank och styrelseledamot för GlobalConnect och IP-Only. Per-Arne har varit CFO på SEB och Telia Sonera, där han även varit vice vd och interims-vd. Från 2014 till 2019 var han CFO på Dometic och ledde bolagets börsintroduktion 2015. Han har en kandidatexamen i företagsekonomi och finans från Handelshögskolan i Stockholm.

Per Sundin, vd

Blev vd för Pophouse 2019 och kom in i styrelsen 2021. Innan dess var han vd för Universal Music Sverige och vd för Universal Music Nordic Region. Per var den första bolagschefen som samarbetade med Spotify, vilket drev branschens övergång till en intäktsmodell som bygger på streaming, och signade Avicii när han fortfarande var en okänd artist. Han är idag styrelseledamot i Tim Berglings stiftelse.

Conni Jonsson, medgrundare och ägare

Grundade EQT 1994, idag världens sjätte största private equity-bolag. Managing Partner sedan bolagets grundande och ordförande sedan 2014. Innan han grundade EQT arbetade han på Investor, som Executive Vice President.

Björn Ulvaeus, medgrundare och ägare

Sångare, låtskrivare, producent och medlem i popgruppen ABBA, som har sålt nästan 400 miljoner album över hela världen, producerat 17 nummer 1-hits som genererar mer än 16 miljoner globala strömningar per vecka. Sedan 2020 har Björn varit ordförande för CISAC, International Confederation of Societies of Authors and Composers som är världens största sammanslutning av kreatörer. Han är medskapare till musikalerna Chess, Kristina från Duvemåla, och Mamma Mia! och exekutiv producent för Mamma Mia! och Mamma Mia! Here We Go Again-filmer.