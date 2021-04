EQT förvärvar studenttransporttjänstebolag för miljarder 

Affären sker med brittiska First Group som har First Student och First Transit som dotterbolag. Det framgår av ett pressmeddelande.



De två bolagen tillsammans genomför cirka 1 250 miljoner resor per år i Nordamerika. First Student är med sina över 900 miljoner resor etta inom transporttjänster för skolelever på kontinenten.



EQT planerar att hjälpa bolagen med sin expertis inom digitalisering och hållbarhet, uppges det.



Transaktionen förväntas stänga under sommaren 2021 efter sedvanliga godkännanden.