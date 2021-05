EQT avyttrar Adapteo-innehavet till Goldman Sachs-fond

EQT Public Value har godkänt Palace Bidco Oy by West Street Global Infrastructure Partners IV, L.P.s erbjudande för EQT:s andel om 17,6 procent i Adapteo. Palace Bidco är en infrastrukturfond som drivs av Goldman Sachs Asset Management. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktiepriset blir 165 kronor per aktie, motsvarande en premie om 53 procent jämfört med aktiepriset 14 maj 2021.

Adapteo har, sedan verksamheten avknoppades från Cramo 2019, mer än fördubblat såväl omsättningen som resultatet, enligt EQT.