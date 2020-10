Med profiler som Carl Bildt och Björn Rosengren i styrelsen gör sig Offentliga Hus redo för en börsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Noteringen kommer att ske senare under oktober månad och ska ge bolaget ett ekonomiskt tillskott om cirka 1,2 miljarder kronor, dels genom en nyemission och ägarförsäljning på 750 miljoner kronor, dels genom lösen av en revers på 415 miljoner kronor.

– En börsnotering ger oss full tillgång till alla kapitalmarknader, samtidigt som den ger oss en bredare exponering och ökar insynen i bolaget. Genom noteringen kan vi ta in mer kapital från fler ägare vilket gör att bolaget kan växa på ett helt annat sätt, säger vd Fredrik Brodin till Realtid.

Bolagets strategi är att växa inom samhällsfastigheter där skola/utbildning, vård/omsorg, samt offentliga kontor ska utgöra totalt 90 procent av bolagets tillgångar, medan de sista 10 procenten kan bestå av studentbostäder, idrottsanläggningar, brandstationer eller dylikt. I dagsläget är Polismyndigheten bolagets största statliga hyresgäst.

– Sveriges befolkning ökar både genom invandring och genom att vi blir allt äldre, och vi ser ett ökande behov av allt från utbildningsplatser till äldrevård, säger Fredrik Brodin.

Han tror inte att bolaget kommer att drabbas negativt av ökat hemmajobb i sviterna av coronapandemin.

– Nej, den risken ser jag som ganska liten och begränsad. Våra kontor är till för offentlig verksamhet såsom exempelvis kommunhus dit medborgare kan bege sig för att få hjälp. Jag som vd tror att svenskarna kommer att gå tillbaka och jobba som vanligt igen i kontoren när coronapandemin är över. Däremot så ser vi en trend i ökat behov av aktivitetsbaserade kontor och ökad nyttjandegrad, alltså färre antal kvadratmeter kontorsyta per anställd, men eftersom våra hyresgäster är offentlig verksamhet så är effektiviseringen relativt begränsad, säger Fredrik Brodin.

Offentliga Hus främsta konkurrenter är SBB, Vacse och Hemsö, men även andra större noterade fastighetsbolag.

Halva bolaget ägs av Fastator, medan andra halvan ägs av den tyska miljardärfamiljen Tschira tillsammans med den svenska affärsmannen Pierre Ladow genom det Luxemburgbaserade holdingbolaget Nordic Property.

Under 2018 hade bolaget hyresintäkter på 208 miljoner kronor och under 2019 var siffran 320 miljoner kronor. Under perioden januari till augusti i år har bolaget redan haft hyresintäkter på 309 miljoner kronor.

Inför börsnoteringen är Nordea och Swedbank Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, medan advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare. White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners och Priority Group AB är kommunikationsrådgivare.