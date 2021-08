Embracer gör åtta nya förvärv

Embracer förvärvar Crazylabs i Israel, danska spelutvecklingsstudion Ghost Ship, svenska Easy Trigger, nederländska Force Field, franska DigixArt, danska Slipgate Ironworks och 3D Realms samt e-handelsspecialisten Grimfrost. Crazy Labs är det förvärv som väntas bidra mest. Det framgår av separata pressmeddelanden.



Totalt uppgår initiala köpeskillingen för förvärven till cirka 2,7 miljarder kronor, varav 2,1 miljarder betalas kontant och resten i aktier. Upp till 2 miljarder kronor kan tillkomma i tilläggsköpeskilling, vilket innebär att Embracer alltså förvärvar för totalt 4,7 miljarder.



Crazylabs står bakom det framgångsrika mobilspelet Super Stylist och andra spel inom segmenten casual och lifestyle role playing. Bolaget var den tredje mest nerladdade förläggaren av mobilspel under 2020 med över 4,5 miljarder nerladdningar och över 110 miljoner månatliga aktiva användare.



– CrazyLabs har en intressant tillväxtplan och deras förläggarkunskaper kommer ytterligare stärka det mobila ekosystemet inom Embracer, säger Embracers grundare och vd Lars Wingefors.



Ghost Ship består av branschveteraner och studion har tillsammans med Embracers dotterbolag Coffee Stain utvecklat det kritikerrosade co-op FPS-spelet Deep Rock Galactic.



Trollhättan-baserade Easy Trigger har fem anställda och ligger bakom den kritikerrosade titeln Huntdown.



–Vi har redan arbetat tillsammans med Easy Trigger under ett antal år i samband med Huntdown och är imponerade över den talang som finns i studion. Vi kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med teamet och är förväntansfulla över att välkomna dem till Embracer-familjen, säger Anton Westbergh, medgrundare och vd Coffee Stain.



Force Field är en utvecklingsstudio inom VR och har en portfölj med flera prisbelönta VR-titlar, inklusive titlar från Oculus Studios såsom Landfall, Time Stall och Coaster Combat. Studion med huvudkontor i Amsterdam har cirka 65 anställda.



DigixArt är en spelutvecklingsstudio med över 20 anställda och skapare av Lost in Harmony, 11-11 Memories Retold och den kommande titeln Road 96.



– DigixArt är en mycket talangfull studio med ett erfaret team som har bevisad förmåga att skapa framgångsrik IP. Som en del av Koch Media och Embracer-koncernen får DigixArt potential att växa och bli en ledande studio inom berättar-spel. Vi ser fram mot att välkomna dem till teamet säger Klemens Kundratitz, medgrundare och vd Koch Media.



Slipgate Ironworks är baserade i danska Ålborg och grundades 2017. Studion har samarbetat med bolag inom Embracer-koncernen, främst Saber och THQ Nordic, och beskrivs komma att arbeta på en "väldigt lovande pipeline" under den närmaste tiden.



Även 3D Realms är baserat i Ålborg. Det är ett spelförlag med över 30 års erfarenhet i branschen och har skapat kultspelserien Duke Nukem.



Grimfrost skiljer sig från de andra förvärven då det är en e-handelsspecialist med ett globalt varumärke inom viking-produkter. Bolaget har huvudkontor i Embracers hemmaort Karlstad. Förvärvet beskrivs ge Embracer betydande kunskap inom den globala B2C e-handeln.

Genom transaktionerna växer Embracer till mer än 8 000 anställda och konsulter.

Transaktionerna kommer, inklusive aktier som emitteras som del av strukturer för tilläggsköpeskilling, leda till utspädning om cirka 1,36 procent av aktiekapitalet och cirka 0,86 procent av rösterna i Embracer baserat på antalet aktier och röster i Embracer efter genomförande av Transaktionerna och emission av samtliga aktier (totalt 510 332 484 aktier fördelat mellan 33 399 137 A-aktier och 476 933 347 B-aktier). Aktiekapitalet kommer att öka med 19 289,40 SEK, från cirka 1 398 301,06 SEK till cirka 1 399 445,49 SEK.

Ernst & Young har stått för transaktionsrådgivning och Baker McKenzie har varit Embracers legala i samband med transaktionerna. Även Mazanti-Andersen och Herzog Fox & Neeman finns också med i ett par av transaktionerna som legala rådgivare.