Ekonomiprofessorn: ”Skattesänkningen på drivmedel riskerar att finansiera kriget”

Det säger Robert Östling, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, till Realtid. Han menar att stödpaketet är en politisk överreaktion och ger bilden av en motsägelsefull politik.

– Sverige är visserligen en liten spelare, men om fler länder börjar att subventionera drivmedel så ökar efterfrågan och därmed priserna, vilket gynnar Putin eftersom han får högre intäkter. Det är motsägelsefull politik att säga att man ska göra sig av med rysk olja men samtidigt sänka skatten på den, säger Robert Östling till Realtid.

Han säger att regeringen borde ha mer is i magen och istället se om prisökningarna för drivmedel visar sig vara kort- eller långsiktiga.

– Det blir sällan bra när politikerna går in och detaljstyr på sätt som det här. Det finns många faktorer som påverkar drivmedelspriserna, men att oljan under de senaste dagarna har gått från 130 till 100 dollar per fat är ett tydligt exempel på varför man inte borde hasta iväg med kompensationer, säger Robert Östling.

Att bilägare får 1 000 kronor i handen av staten tycker han också är dåligt, men trots allt är det ändå bättre än att sänka drivmedelsskatten.

– Den tusenlappen är inte kopplad till konsumtion av drivmedel, vilket är bättre eftersom man kan göra vad man vill med de pengarna. Samtidigt kan man fråga sig hur träffsäker den insatsen är. Rikare hushåll tenderar till att ha fler bilar, och de som främst borde kompenseras är de som redan har små marginaler men som har svårt att byta till andra färdmedel i vardagen än just bil, säger Robert Östling.