Ekholm hävdade sin oskuld i krismöte med aktieägarna

”Jag instruerade att det här skulle redovisas korrekt för DoJ (justitiedepartementet), sade han i ett möte med aktieägarna under tisdagskvällen.



Ericsson har tidigare sagt att internutredningen av de misstänkta betalningarna till terrornätverket IS i Irak blev slutförd 2019. Ekholm gav ett annat besked under mötet.



”Vi fortsätter utredningen. Om vi upptäcker att någon betalade IS, instruerade tredjeparter att betala IS eller på annat sätt betedde sig oetiskt kommer vi omedelbart att vidta åtgärder”, sade Ekholm som har fortsatt fullt stöd från styrelsen.



Ericssons skandal har lett till att bland annat storägaren Nordea Fonder ifrågasatt ifall styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet vid årsstämman nästa vecka. Tidigare har två tunga amerikanska rådgivarfirmor rekommenderat aktieägarna att rösta nej till ansvarsfrihet för hela eller delar av styrelsen.