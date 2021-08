Vad har haft störst betydelse för dig i din yrkesroll det första halvåret?

– Corona har fortsatt satt tonen. På den ljusa sidan har människans förmåga till anpassning och vilja att fortsätta framåt, hjälpas åt och driva utveckling starkt präglat min vardag. Jag är lika imponerad av de allra största bolagen som haft enormt mycket att hantera som alla de mindre som jobbat dygnet runt för att ställa om och överleva, inte sällan genom att hjälpa andra. En hel värld har trots allt tvingats - och på flera sätt lyckats – anpassa sig rekordsnabbt och under stor ovisshet. För Palmgren & Bähr, som var ett av bolagen som startade mitt under coronas andra upptrappning, september 2020, har inledande kontakter, löpande kundvård och leveranser i princip uteslutande hanterats digitalt. Drygt 30 procent av våra kunder har vi aldrig träffat fysiskt. Det är dock något vi ser mycket fram emot att göra under årets andra halvlek.

Något som överraskat, person eller händelse – och hur?

– Kanske just det. Att det går så smidigt att såväl förstärka befintliga affärsrelationer som att etablera nya – helt digitalt. Att effektiviteten och de digitala mötesrummen bidragit till professionalisering och mer tillgänglighet. Jag kan slås av utvecklingen i mötesforumen idag; ett-till-ett-dialogerna, samtalen med många deltagare, webbinarium med hundratals anslutna deltagare som slussas sömnlöst mellan diverse grupprum och intervjuer med intressanta talare från hela världen med mera. Detta bygger engagemang, skapar utrymme för delaktighet och påvisar handlingskraft.

Hur ser du på rådande marknadsläge? Vilka var de största glädjeämne och största orosmoln under första halvåret? Vilka blir de största glädjeämne och största orosmoln under kommandehalvåret?

– Jag tycker att den senaste tidens erfarenheter pekar på att det enda vi vet är att vi inte vet, när eller vad som kommer att skapa nästa stora rörelse. Jag tror generellt att de senaste årens utveckling, inklusive pandemins konsekvenser på våra liv, har gjort allt fler varse om hur snabbföränderlig och oförutsägbar samtiden är och också hur handfallna vi står – all kunskap och våra moderna samhällsstrukturer till trots – när något vi helt eller delvis inte kunnat förekomma händer, som en pandemi eller en miljökatastrof.

Jag ser ett glädjeämne i att många verkar värdera nuet högre idag, tänker mer på andra och vad vi lämnar efter oss.

– Med det sagt tänker jag att ett bra förhållningssätt för såväl företag som gemene man är att försöka att inte oroa sig för det man inte vet, utan i stället glädjas över det vi har, fortsätta framåt och ta lärdom från detta år - och vikten av att snabbt kunna ställa om, tänka nytt och göra anpassningar. För långsiktigt sparande, såsom pension, är tid fortsatt din bästa vän. Räkna med upp- och nedgång, sprid riskerna och fortsätt att månadsspara i den omfattning du kan.

– Jag ser ett glädjeämne i att många verkar värdera nuet högre idag, tänker mer på andra och vad vi lämnar efter oss. Ser hur fler engagerar sig i frågor som gör nytta för de många och hur det blir allt viktigare att representera företag som har ett högre syfte. De bådar gott för människan, samhället, naturen, företagen och marknaden.

Vad är det viktigaste du lärt dig under pandemin? Vad tror du består efter pandemin (ändrade arbetssätt, arbetsverktyg, tankesätt)?

– För mig har det som för många handlat om att stanna upp och värdera det man har och de vägval som står till buds. Var kan jag göra mest skillnad? Vad lägger jag min tid på idag, vad bidrar jag till och vad vill jag bidra till framåt och för vem/vilka? Beslutet att lämna den operativa vd-rollen för att starta konsultbolag med möjlighet att kunna hjälpa fler - helt oberoende - och samtidigt få bidra till samhällsnytta och bolagsutveckling i utvalda styrelsesammanhang är ett arbetsmässigt exempel.

– Jag tror och välkomnar att distansarbetet till delar fortgår efter corona. Effektiviteten, mindre resande och anpassningsbarheten till den enskilda individens behov är bra och värdefullt. Med samma övertygelse upplever jag att det samtidigt är angeläget att kunna återgå till våra kontor. Få träffa kunder och kollegor, byta spontana idéer vid kaffemaskinen, fira framgång tillsammans och leva hela livet i ett socialt sammanhang igen. Att leda enbart på distans, att vara nyanställd från hemmakontoret och att bygga kultur utan att någonsin ses ställer helt andra krav på både ledare och medarbetare. De flesta av oss hämtar trots allt energi och mår bättre av att röra oss i en kontext, tillsammans med andra. Jag tror och hoppas att vi tar med oss det positiva, effektiva och flexibla in i en digital-fysisk-värld. Och att morgondagens arbetsplatser definieras tillsammans.

Det är ett och ett halvt år kvar till nästa riksdagsval: vilken politisk fråga kommer att ha störst betydelse för finansbranschen samt för din verksamhet?

– Som alltid är frågan komplex, med stora beroenden och en helhet att beakta. Det ena löses inte utan det andra. En samsyn och tydlighet kring faktiskt läge och inte minst den ekonomiska situationen ställs naturligtvis på sin spets i spåren av pandemin, samhälls- och klimatutvecklingen samt det generellt ökade ansvaret på oss individer. Med blicken på pension kan vi konstatera att vårt samlade pensionskapital kan göra stor skillnad, inte minst sett till hur kapitalet investeras. På enskild nivå handlar det om hur vi får de med störst behov av att spara att göra det smart och effektivt. Hur gör vi pension mer lättillgängligt, hur säkerställer vi hållbara transparenta prismodeller och hur tillser vi att mer kapital praktiskt flyttas till hållbara förvaltningsformer – som i sin tur gynnar vårt samhälle och den gemensamma framtiden?

Hur kopplar du av i sommar?

– Med familj och vänner, gärna i löpspåret och som entusiastisk nybörjare på padelbanan, under solen, intill havet och med förhoppning om att upptäcka, någon för oss, ny del av vårt vackra land.

Vilket är ditt bästa lästips för sommarläsning?

– Efter ett år av extremt mycket skärm- och lästid har den sedvanliga bokstapeln inför semestern uteblivit. Jag tänker i stället ta del av fler poddar, lyssna till intressanta människor och berättelser och ser som alltid fram emot Sommarpratarna. En härlig blandning av självbiografier, romaner, företagsutveckling och att lära mig mer om Mindfulness. En podd som kan överraska positivt lättsamt och som jag rekommenderar dig som arbetar inom finans är ”Regelrätt - en otroligt smal podd om regelverk på finansmarknaden” med Robert Karlsson och Caroline Landerfors.

Vilken är den bästa bok/fackbok du läst första halvåret som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Dold potential, som jag fick förmånen att tjuvläsa redan i skrivfasen. Boken ger insikt och inspiration kring: VARFÖR – om nödvändigheten att lyfta blicken utanför boxen som omger dagens företag. VAD – om möjligheten att hitta dold potential för nya affärer. HUR – om förverkligandet av nya affärer med rätt organisation. Författare är Mattias Axelson, doktor i företagsekonomi och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, House of Innovation.

Vilken är den bästa bok/fackbok genom tiderna som hjälpt dig i ditt yrke eller ledarskap?

– Definitivt De sju goda vanorna (The 7 Habits of Highly Effective People) av Stephen R. Coveys.

Hur förbereder du dig inför hösten 2021? Vilka frågor blir de viktigaste i din roll under hösten? För din verksamhet?

– Med vila och återhämtning. Ur detta brukar de viktigaste reflektionerna och nya idéer födas. Att bara vara är något jag brukar rekommendera andra men sällan lyckats med själv – det är ett mjukt mål för min sommar 2021.

– Hösten startar upp tidigt i augusti med en inspirerande bukett av föreläsningar, utbildningar om flytträtt och individuell tjänstepension, affärsutvecklingsuppdrag för branschen och arbetsgivare som vill utveckla sina kund- och medarbetarupplevelser kring pension. Transparens, nyfikenhet och tillit är A och O för framgångsrika samarbeten, ett ökat engagemang och hållbar utveckling.

– Att kunna samlas, ha kul och vara kreativa tillsammans tror jag kommer att ha ett stort värde för oss alla.