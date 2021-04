Doxa genomför riktad emission till Selin, Dragicevic och Bergendahls

Doxa har genomfört den tidigare kommunicerade riktade nyemission om 80 miljoner kronor till Erik Selin (via bolag), Marjan Dragicevic (privat och via bolag), Bergendahls och Lars Ljungälv (privat och via bolag). Kapitalet ska användas till att komplettera Doxas nuvarande verksamhet med en investeringsverksamhet med fokus på fastighetsbranschen. Doxa har även beslutat om en företrädesemission om 126 miljoner kronor i syfte att “stärka kassan efter styrelsens strategiska beslut om att komplettera nuvarande verksamhet”. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Genom det strategiska beslutet att komplettera nuvarande verksamhet med en investeringsgren med fokus på fastighetsbranschen, i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid, erhålls rätt förutsättningar för att så väl säkra och utveckla bolaget inom dentalområdet som att skapa aktieägarevärde genom investeringar i fastighetsbranschen, säger Ingrid Atteryd Heiman, Doxas styrelseordförande, i en presskommentar.

Adma Förvaltnings AB, Doxas största aktieägare med cirka 64,4 procent av aktierna i Doxa, avser att “överlåta samtliga sina teckningsrätter vederlagsfritt till kvalificerade investerare i syfte att ytterligare bredda aktieägarkretsen med kapitalstarka och branschkunniga ägare i fastighets- och finanssektorn”. Efter kapitalanskaffningarna förväntas Adma Förvaltnings AB:s andel i Doxa uppgå till 24,41 procent.

Stockholm Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå legal rådgivare och Aqurat Fondkommission emissionsinstitut i samband med kapitalanskaffningarna.