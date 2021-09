Doconomy genomför Europas största finansieringsrunda inom Climate Fintech.

Investeringarna är tänkt att accelerera Doconomys fortsatta expansion och utveckling av bolagets tjänsteutbud kring beräkningar av klimatpåverkan på transaktioner, livsstil, produkter och bolag. Investeringarna kommer också att möjliggöra ytterligare nyanställningar för att möta en ökad global efterfrågan. Det framgår av ett pressmeddelande.

Doconomy påverkansberäknar varje månad ca 90 miljoner transaktioner och inköp på 20 marknader. m målsättning att lansera tjänster i ytterligare tio marknader under 2021.

Bank of the West BNP Paribas, Emeco, Findomestic, Klarna, Nordea, Standard Chartered, Proximus, Paybox, Flowe, OLB, Triwa och Ålandsbanken finns med bland Doconomys anslutna kunder i dag.

Bolaget som grundades 2018 har sitt huvudkontor i Stockholm och har drygt 50 anställda.

Investeringsrundan leddes av CommerzVentures som specialiserat sig på investeringar i fintech-bolag, bland annat i Marqeta, eToro, Mambu, och Bought By Many. Befintliga investerare, såsom Mastercard, Wiklöf Holding och Ålandsbanken utökade under rundan sina investeringar