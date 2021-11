Deutsche Bank gör Stockholm till hubb för private banking i Norden

Deutsche Bank har utsett Dan Ingvarson till ny Head of International Private Bank (IPB) Nordics med start 1 december. Han tar över efter Pontus Gronlund,som lämnar Deutsche Bank. Dan Ingvarson kommer att vara baserad i Stockholm med målsättningen att skapa tillväxt inom wealth management. Det säger Jan Olsson, vd för Deutsche Bank i Norden, till Realtid.

– Vi har rekryterat Dan Ingvarson som en del av Deutsche Banks satsning på wealth management-kunder i Norden. Idag jobbar vi från Schweiz, Luxemburg och Stockholm. Dan kommer nu att koordinera en större satsning och rekrytera ett par personer i Stockholm. Idén är att Stockholm ska bli hubben för Norden för Wealth management, säger han.

Dan_Ingvarson_till_ny_Head_of_International_Private_Bank_IPB_Nordics_med_start_1_december.jpg Dan Ingvarson,Head of International Private Bank (IPB) Nordics, Deutsche Bank, med start 1 december. Foto: Deutsche Bank

Dan Ingvarson kommer närmast från Credit Suisse i Zurich där han varit senior RM sedan 2015. Innan dess jobbade han på Klarna, som bland annat Head of Strategic Accounts och vice head of Enterprise Sales for DACH-regionen, och dessförinnan på Morgan Stanley i London.

– När vi tittar på wealth management i Norden så tittar vi på samtliga förmögna privatpersoner. Vi ser också att det finns enormt många nya firmor inom private equity, internet och teknologi och därmed många förmögna entreprenörer, säger Jan Olsson.

Hur särskiljer ni er från andra aktörer som erbjuder wealth management? Hur planerar ni att växa inom segmentet?

– Utöver att Norden, i synnerhet Sverige, är en växande marknad för wealth management så är Deutsche Bank enormt stark inom corporate banking och investment banking, vilket kommer att hjälpa oss med att få in wealth management-kunder. Det finns många synergier, säger Olsson.

Dan Ingvarson kommer att rapportera till Michael Morley.