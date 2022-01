Detta satsar svenska techinvesterare på

Nordic Technology Report från Redeye listar varje år de områden som investerare just nu har i fokus. Nu har årets upplaga presenterats och den här gången lyfter man fram cybersäkerhet, fintech, artificiell intelligens, spel och autotech – alltså teknikutveckling inom fordonsindustrin.

”Några av dessa områden är redan marknader på över 100 miljarder US-dollar och växer i stabil takt. Dessutom hittar vi inom dessa områden ett överflöd av börsbolag – samtidigt som antalet växer”, skriver Redeye i rapporten.

Under 2021 gjordes ett stort antal fusioner och uppköp, och några av de främsta återfinns inom spelindustrin. Redeye konstaterar att farhågan att coronapandemin skulle påverka dessa affärer negativt kom på skam.

”Under 2022 förväntar vi oss en liten nedgång i M&A-aktiviteten, även om den ligger kvar på höga nivåer. Detta efter ett minskande värderingsmultipelgap mellan noterade och onoterade företag, och en mer försiktig aktiemarknad”, skriver Redeye.

Antalet börsnoteringar ökade från 56 under 2020 till 122 under 2021, samtidigt som det resta kapitalet mer än fördubblades – från 15,4 till 33,5 miljarder kronor.

”De börsnoterade teknikbolagens resultat var dock relativt dåligt. Endast 42 procent av företagen gav en positiv absolut avkastning under året, vilket satte den genomsnittliga absoluta avkastningen på 5 procent, med ett par högpresterande extremvärden. Jämfört med OMX Nordic Small Cap Index, var medianöveravkastningen -22 procent, vilket antyder en svag relativ utveckling för tech-IPO:er under 2021, i motsats till den starka relativa utvecklingen för tech-IPO:er 2020”, skriver Redeye.

När det gäller fintech så finns det några trender som man bör ha under bevakning. Det handlar om demokratiserande investeringar, kryptovaluta och blockkedjan, samt Buy Now Pay Later (BNPL). Dessutom tipsar Redeye om att hålla lite extra koll på följande bolag: Arcane Crypto, Avanza, CoinShares, FundedByMe, Goobit, Nordnet, Paynova, Qliro, Quickbit, Safello, Savelend, Tessin och Westpay.

Redeye har som helhet även listat Embracer, Smart Eye och Better Collective som top picks för 2022 inom teknologisektorn. Förra årets top picks var Enea, Better Collective och Carasent.