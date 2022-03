Detta händer i Ryssland-Ukraina 

EU har infört ett fjärde sanktionspaket mot Ryssland. Sanktionerna innebär bland annat att investeringar i energisektorn förbjuds. EU kommer även att verka för att Ryssland utesluts ur Världsbanken och IMF.



Undantagstillstånd har förlängts i Ukraina med 30 dagar om parlamentet röstar ja till förslaget från presidenten. Sedan inledningen av invasionen råder det utegångsförbud under de mörka timmarna på dygnet.



Strömmen skall vara tillbaka i Tjernobyls kärnkraft, twittrar IAEA.



Under måndagen evakuerades drygt 4 000 personer till följd av de humanitära korridorerna.



Den statliga ryska tv-kanalen Kanal 1 drabbades av en protest mitt i sändning då en kvinna visade upp ett budskap om att "stoppa kriget". Den regimtrogna tv-kanalen utreder nu vad som hänt.



FN:s internationella domstol i Haag skall fatta beslut om Ukraina på torsdag. Ukraina har ansökt om ett omedelbart eldupphör av Ryssland via domstolen.



En journalist från Fox News har skadats utanför Kiev.



Estlands parlament vill ha flygförbud över Ukraina.



Premiärminister Boris Johnson uppger att oligarkers hem i Storbritannien kan komma att omvandlas till flyktingboenden för människor som flytt kriget. Gensvaret från befolkningen kring att öppna sina hem har också varit stort.



Storbritannien varnar för att det är möjligt att Ryssland planerar att använda biologiska eller kemiska vapen i en så kallad false flag-operation. Syftet skulle i så fall vara att ge Ukraina skulden.