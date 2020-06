DLA Piper, som är den advokatbyrå som gör flest transaktioner i Norden, har mer att göra än på länge. Även om Stockholmskontoret bara är bemannat till cirka 20 procent har nya arbetssätt anammats snabbt av byrån och medarbetarna arbetar på för fullt med M&A hemifrån.



– Vi är alla påverkade av det som har hänt, men vi som normalt sett gör många internationella transaktioner där vi arbetar på distans med varandra har inte haft några svårigheter med att anpassa oss efter de nya förutsättningarna. Givet krisen är jag faktiskt lite förvånad över hur mycket vi har att göra just nu, säger Anders Malmström, partner och styrelseordförande på DLA Piper Sweden.



Hittills i år har advokatfirman rapporterat in 27 M&A-deals till Merger Markets. Det är mer än i fjol både sett till antalet transaktioner och värdet på transaktionerna som är väsentligt högre i år. På Nordisk nivå har 150 transaktioner gjorts, då inräknat alla transaktioner där DLA Piper varit delaktiga i.

–De senaste veckorna har det varit ett stort inflöde av nya uppdrag. Utöver det har det varit många projekt som tidigare var satta på “hold” som nu tagit fart igen. Det verkar som att det blir en skrivbordssommar, säger Anders Malmström.



Mathias Berggren, M&A-advokat på DLA Piper och ansvarig för byråns private equity-grupp, menar att årets transaktioner är mer styrda mot vissa branscher. Särskilt heta är IT, medtech, life sciences, entreprenad/bygg och infrastruktur. Däremot har transaktioner i branscher som har direkt koppling till covid-19 som turism, hotell, restauranger, event och retail helt stannat av under krisen.



– Under året har vi bland annat jobbat mycket med EQT Ventures och hunnit med fem investeringar för dom. Vi har också hjälpt Storskogen Invest med ett flertal förvärv, säger Mathias Berggren.



– En annan stor affär för oss var när vi företrädde GE vid försäljningen av GE Healthcare Life Sciences till amerikanska Danaher Corporation.



– En tredje stor affär var när vi i april företrädde Credit Suisse Energy som köpte 80 procent av Fortums vindkraftsportfölj i Norden för 250 miljoner euro.



Vilken är årets mest intressanta transaktion?

– Stillfront Groups förvärv av amerikanska Candywriter som leddes från Sverige av advokat Peter Ihrfelt med team. Sverige ligger väldigt långt framme i spelbranschen och det är extra kul att se en svensk aktör som växer både organiskt och via internationella förvärv. Vi biträder löpande Stillfront som är ett mycket spännande bolag som växt i raketfart och där vi haft förmånen att hjälpa dem ut i världen via våra internationella kontor, säger Mathias Berggren.



Hur har processerna förändrats av krisen?

– Våra egna arbetssätt och processer har förändrats mycket. Att de flesta arbetar hemifrån har överfört en stor del av arbetet till Teams, Skype och Zoom. De transaktioner vi har haft den senaste tiden har nästan alla stängts digitalt, vilket är något nytt för branschen. Jag är förvånad över hur bra och smärtfritt det har fungerat både internt och externt, säger Anders Malmström.



En annan punkt som blivit aktuell i flera europeiska länder, tillika Sverige, är nya “foreign investment regulations”, det vill säga regleringar gällande begränsningar för internationella uppköp.



– Det påverkar många av våra internationella transaktionsprocesser och det har blivit ett stående moment i varje internationell transaktion att utreda de regelmässiga förutsättningarna. Sverige har varit ett väldigt liberalt och öppet land inom detta område men nu har regeringen aviserat att de förbereder ny lagstiftning, säger Anders Malmström.



Enligt Anders Malmström och Mathias Berggren ligger prissättningen av bolag inom "rätt" branscher på samma nivåer som innan krisen, men köpeskillingsmekanismerna har anpassats till de nya försättningarna och blivit mer kreativa för att ta bort risk. Exempelvis tilläggsköpeskillingar och även säljarreverser blir vanligare framför allt i mindre och mellanstora transaktioner.

M&A-försäkringar är enligt duon fortfarande väldigt vanliga och är enligt dem en bra produkt att jobba med. Efterfrågan av försäkringarna har ändå inte ökat under coronakrisen eftersom krisens konsekvenser är svåra att försäkra bort.



– Syftet med M&A-försäkringar är att försäkra sig mot det oförutsedda, exempelvis att bolaget har gjort ett patentintrång eller råkar ut för en oförutsedd tvist och eftersom alla känner till covid-19 är det inte möjligt att via en M&A-försäkring råda bot på de konsekvenser som kommer från krisen, säger Anders Malmström.



På det organisatoriska planet har DLA Piper från den 1 maj 2020 gjort Anna Jussil Broms, nischad inom IPT och M&A till ny partner.

– Vi tror mycket på henne och de områden hon är specialiserad inom, säger Anders Malmström.



DLA Piper ska även flytta till nya lokaler på Sveavägen 2 vid årsskiftet.



– Vi rekryterar för fullt och har väldigt mycket att göra just nu. Vi har många stora transaktioner som kommer att presenteras senare under sommaren och hösten och är upptagna med dessa, säger Anders Malmström.