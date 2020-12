Rekordår på börsen 2020 - Så gör du för att synas framöver

Trots pandemin har 2020 varit ett rekordår när det gäller intresset för börsen i Sverige.

Den senaste tillgängliga statistiken visar att den dagliga aktiehandeln på Nasdaq Stockholm i november uppgick till 24 miljarder kronor, en ökning med 41procent från föregående år och 20 procent högre än i oktober.



Det är också ett år då den ”nya ekonomin” på allvar ritat om kartan. Ett målande exempel är att Volvo var den mest handlade aktien per dag på Nasdaq Stockholm under förra månaden, följd av Evolution Gaming Group. Volvo grundades 1927, Evolution Gaming 2006. Lastbilar och live-casino i topp alltså. En något udda duo (även om man kan misstänka att det nog finns en del lastbilschaffisar som spelar på casino i mobilen under rasterna).



Men börsen har också fyllts på under 2020 med rekordmånga nya bolag. Hela 78 listningar genomfördes under 2020 Nasdaq Nordic och Baltic, inklusive 44 nya börsnoteringar, vilket är en ökning från förra årets 63 listningar och 34 börsnoteringar. Det visar färska siffror som Nasdaq Stockholm låtit mig ta del av. Detta alltså trots pandemin och det osäkra ekonomiska omvärldsläget under året.



Nu, mot slutet av 2020, har Nasdaq Nordic och Baltic sprängt 1000-vallen och det finns alltså 1071 listade bolag totalt, 1002 om man räknar bort Baltikum. Det är en jäkla massa bolag att hålla reda på som investerare. Trots ett rekordstort intresse för börsen i allmänhet, så innebär den växande mängden börsnoterade bolag att det blir allt svårare för individuella bolag att få uppmärksamhet och skapa intresse och handel i ens aktier.



En baksida av denna våg av noteringar är att en börsnotering i sig inte längre på något sätt innebär någon garanti för att investerarna ska få upp ögonen för bolaget. Att ha en proaktiv IR- och PR-strategi blir således allt viktigare framöver. Här kommer några spaningar och tips att tänka på för att lyckas nå ut i bruset under 2021:

En explosion av betalanalyser. Under 2020 så har vi sett hur hundratals börsbolag har upphandlat betalanalys. Det som av vissa ansågs vara kontroversiellt, att betala en bank eller analysföretag, för att skriva en analys om ens bolag, är idag accepterat av investerare, kunder och aktieägare. Företag som vet att deras analys troligtvis inte kommer att göra någon glad, kommer säkert heller inte att beställa någon. Betyder det att betalanalyser är accepterade av alla som pålitliga? Nja, men för ett litet bolag som inte skulle få någon analytiker att täcka bolaget på annat sätt så är det nog värt investeringen. Så marknaden för betalanalys kommer troligtvis att fortsätta växa 2021.

”Ställ inte in, ställ om.” Det var årets klyscha som pumpades ut av eventbolag som stod på kö för att få producera digitala konferenser och events, när corona satte stopp för större fysiska tillställningar. Men allt eftersom tiden gick så insåg bolag att det inte går att skjuta upp alla events i all framtid och desto fler hoppade (motvilligt) på det digitala eventtåget. Det innebär en tuff omställning för många företagsledare som vars förmåga att framträda i video och i nya medier (och på engelska) ställs på prov. Men de flesta blev nog ganska positivt överraskade över resultatet. Allt från digitala roadshows till stämmoanföranden till branschkonferenser gick ju ganska bra att göra digitalt och nådde ut till betydligt fler. Ett rimligt antagande är att åtminstone hybridlösningar är här för att stanna även efter pandemin.

Audio allt viktigare mediakanal. Spotify gick all-in med sin poddsatsning och svenska poddbolag som Acast flirtade med börsen. Smarta börsbolag som vill synas gör rätt i att antingen starta sin egen podd, eller se till att gästa andras poddar, eller varför inte släppa en ljudbok om ESG på Storytel eller Nextory? Om 2019 var präglat av video och webb-tv, så var 2020 präglat av audio och mycket tyder på att den vågen bara kommer att fortsätta 2021.

ESG inte bara nyttigt med nödvändigt. När jag jobbade som programledare på EFN och höll i ett avsnitt av Börslunch med ESG-vinkel, så fylldes sociala medier med kommentarer om hur tråkigt ämne det var och att vi borde snacka teknik och industri istället. Men allt fler fonder och investerare ställer nu högre krav på att bolag de investerar i ska ha en tydlig och bra ESG-agenda. Kalla det Greta-effekten eller vad du vill. De bolag som redan idag uppfyller kraven och till exempel skapar en bra hållbarhetsredovisning kommer att ligga bra till under 2021 och framåt.

Investerare kommunicerar med varandra. Från Avanzas företagsforum till Facebookgrupper och Flashback, småsparare och andra investerare hittar olika sätt att kommunicera med varandra och sprida rykten och ibland vad som kan uppfattas som kurspåverkande information. Från företagens sida så kan det givetvis finnas en vilja att ge sig in i dessa forum och korrigera och kommentera vad som sägs. Gör inte det! Givetvis finns det en poäng i att ha koll på vad som sägs om ens bolag, men ska något kommuniceras, gör det i bolagets officiella kanaler. Rådgör mer era rådgivare innan kring vad som kan och bör sägas.

Gott nytt börsår!



Joakim Båge

Senior Communications Advisor, Wildeco